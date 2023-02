Mijn jongste zoon (23) stuurt me via WhatsApp een foto van zijn kopje thee. Op het label van het theezakje de vraag: „Van wie kreeg jij je eerste kus?” Zijn bericht eronder luidt: „Dat moet jij geweest zijn.”

