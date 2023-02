Zeker tien doden bij straatgevechten na inval Israëlisch leger in Palestijnse stad Nablus

Een inval van het Israëlische leger in de Palestijnse stad Nablus, op de Westelijke Jordaanoever, heeft woensdag op klaarlichte dag tot straatgevechten geleid waarbij zeker tien Palestijnen zijn omgekomen. Dat melden internationale persbureaus, op basis van Palestijnse autoriteiten. Onder de overledenen zijn een 72-jarige man en een 14-jarige jongen. Nog eens 102 mensen liepen volgens de Palestijnen verwondingen op, onder meer als gevolg van rondvliegende kogels.

Volgens nieuwsmedium Al Jazeera blokkeerde het leger woensdagochtend na binnenkomst in Nablus alle toegangswegen naar de stad, waarna het een huis omsingelde waar twee gezochte Palestijnse strijders zaten. Beiden kwamen om het leven. Op de operatie kwamen vervolgens Palestijnse gewapende groepen af, die de confrontatie aangingen met de aanwezige Israëlische militairen.

De Israëliërs hebben de gewelddadige confrontatie met Palestijnse strijders inmiddels bevestigd. Bij de gevechten in Nablus, een stad waar veel Palestijns activisme voorkomt, bleven Israëlische slachtoffers volgens een verklaring van het leger uit. Israëlische militairen doen vaker invallen in Nablus, evenals in de nabijgelegen Palestijnse stad Jenin, naar eigen zeggen om militante groeperingen de kop in te drukken.

Inmiddels zijn dit jaar in door Israël bezette gebieden ten minste zestig Palestijnen door Israëlische strijdkrachten gedood, onder wie dertien kinderen. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn bij Palestijnse aanvallen tien Israëliërs en een Oekraïner om het leven gekomen.