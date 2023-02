Vorig jaar bijna een miljoen asielaanvragen in Europa, hoogste aantal sinds 2016

In EU-lidstaten inclusief Noorwegen en Zwitserland zijn vorig jaar bij elkaar bijna een miljoen asielaanvragen ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2016, toen sprake was van bijna 1,25 miljoen asielaanvragen. Vergeleken met 2021 zijn er het afgelopen jaar de helft meer asielverzoeken gedaan. Dat blijkt woensdag uit voorlopige cijfers van het Asielagentschap van de Europese Unie (EUAA).

Van de circa 966.000 asielverzoeken in Europese landen in 2022 kwamen de meesten (132.000) van Syriërs, gevolgd door Afghanen (129.000) en Turken (55.000). Bij de cijfers van het EUAA zijn de ongeveer vier miljoen vluchtelingen uit Oekraïne niet opgenomen: zij hoeven zich niet te onderwerpen aan reguliere asielprocedures.

De Europese cijfers komen in grote lijnen overeen met die van Nederland. Hier deden vorig jaar ruim 35.000 mensen een eerste asielverzoek, blijkt uit vorige maand gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat was een stijging van 44 procent ten opzichte van 2021 en het hoogste aantal sinds 2015. Ook in Nederland komen de meeste asielverzoeken van Syriërs, Afghanen en Turken.