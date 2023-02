Voormalige Mexicaanse veiligheidsminister veroordeeld voor drugshandel

Genaro García Luna, de voormalige minister van openbare veiligheid van Mexico, is dinsdag veroordeeld voor deelname aan drugssmokkel. Persbureau AP meldt dat een jury in New York hem schuldig acht aan het aannemen van miljoenen dollars aan smeergeld, in ruil voor bescherming van drugskartels. De taak van García Luna was juist om die kartels te bestrijden.

Veel indruk leek het vonnis niet op de voormalige minister te maken, schrijft The New York Times. Hij hoorde de uitspraak emotieloos aan, en zijn advocaat zei naderhand in beroep te gaan. Volgens AP vond de verdediging dat het bewijs gestoeld was op verklaringen „van de meest beruchte criminelen die ooit in deze rechtbank hebben gesproken”. Een voormalig smokkelaar zei bijvoorbeeld dat hij de minister persoonlijk zijn steun aan een bende had horen betuigen. De advocaat van García Luna vond de bewijsvoering ongeloofwaardig.

„Gerechtigheid is gekomen”, schrijft een woordvoerder van de huidige president van Mexico Andrés Manuel López Obrador op Twitter. „De misdaden tegen ons volk zullen nooit vergeten worden.” Als de uitspraak ook in hoger beroep blijft staan, moet García Luna tenminste twintig jaar de cel in. De rechter bepaalt eind juni de precieze straf.

