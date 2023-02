Verruiming verjaringstermijn moet slachtoffers seksuele misdrijven beter beschermen

Het kabinet wil de bijzondere verjaringsregeling voor seksuele misdrijven verruimen. Daarvoor diende minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid, VVD) woensdag een voorstel tot wijziging van een al bestaand wetsvoorstel in aan de Tweede Kamer. De wijziging houdt in dat verkrachting niet meer verjaart en dat slachtoffers ook na het verstrijken van een lange tijd aangifte kunnen doen. Daarnaast kunnen slachtoffers van alle delictsvormen van verkrachting in de toekomst aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven.

Afgelopen oktober jaar werd het wetsvoorstel seksuele misdrijven bij de Tweede Kamer ingediend. Het doel daarvan was de verouderde strafwetgeving voor seksueel grensoverschrijdend gedrag te moderniseren. Met de nieuwe wijziging wil het kabinet slachtoffers van ernstige seksuele misdrijven beter beschermen. Er kan, zo stelt het ministerie, lange tijd voorbij gaan voordat slachtoffers van seksueel geweld naar buiten treden. „Ook na dat tijdsverloop kan in de maatschappij en bij het slachtoffer nog sterke behoefte kan bestaan aan vervolging en bestraffing van de dader”.

Volgens minister Yeşilgöz-Zegerius vergt seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag een „breed maatschappelijk offensief”. Ze vindt het belangrijk dat slachtoffers „ruim de tijd krijgen om aangifte te doen. Daar moet tijdsdruk geen rol spelen”. Daarnaast wil het ministerie via het Schadefonds Geweldsmisdrijven een laagdrempelige ingang bieden tot een financiële tegemoetkoming. Die moet volgens het ministerie een erkenning vormen van het leed dat slachtoffers van seksuele misdrijven is aangedaan. Eerder werd al een aangepaste verjaringsregeling opgenomen in het wetsvoorstel waardoor ernstige seksuele misdrijven tegen kinderen niet langer konden verjaren.

