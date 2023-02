Tesla zwicht voor Amerikaanse ‘groene’ steun en zet in op meer productie in VS

Tesla, de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s, is een van de eerste ondernemingen die zwicht voor de verleidingen van de ‘groene’ steun van Joe Bidens zogeheten ‘Inflation Reduction Act’ (IRA).

Tesla maakte woensdag bekend dat het bedrijf weliswaar is begonnen met de productie van autobatterijen in de recent geopende ‘gigafabriek’ nabij Berlijn, maar dat de productie in de Verenigde Staten voortaan prioriteit zal krijgen binnen de bedrijfsstrategie.

„De assemblage van batterijcellen wordt geconcentreerd in de VS vanwege de gunstige voorwaarden die zijn gecreëerd door de Amerikaanse IRA-wetgeving”, zei een Tesla-woordvoerder tegen persbureau AFP. „De IRA biedt belastingverlichting.”

Het Amerikaanse Congres keurde vorig jaar de US Inflation Reduction Act goed, waarmee het land 370 miljard dollar (347 miljard euro) vrijmaakt voor subsidies aan duurzame sectoren. Een van de voorwaarden voor zo’n subsidie is dat de productie in de Verenigde Staten moet plaatsvinden.

4 miljard euro

Tesla was aanvankelijk van plan om batterijen te produceren in de fabriek in Grünheide, 35 kilometer ten zuiden van Berlijn, en die te verschepen naar de VS. Tesla-oprichter Elon Musk opende de fabriek bij Berlijn op 22 maart 2021. Het concern investeerde 4 miljard euro in de fabriek die niet alleen accu’s en onderdelen produceert, maar ook diens Model Y assembleert. In Grünheide werken nu meer dan negenduizend werknemers, aldus Tesla.

De veranderingen hebben geen gevolgen voor de werkgelegenheid in Duitsland, aldus een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken van de deelstaat Brandenburg tegen het AFP.

Eind 2021 stelde Elon Musk nog op Twitter dat „alle subsidies moeten worden afgeschaft”

Dat Tesla nu zwicht voor de groene steun van de Amerikaanse regering is opmerkelijk. Eind 2021 stelde Musk nog op Twitter dat „alle subsidies moeten worden afgeschaft, inclusief de steun voor de olie- en gassector”. Tesla meldde destijds dat het bedrijf de aanvraag voor een subsidie van 1,1 miljard euro voor de batterijfabriek in Grünheide had ingetrokken.

Tesla wil volgens persbureau Reuters de productie van zijn batterijfabrieken in Fremont, Californië, en Austin, Texas, graag opvoeren. Maar het bedrijf zou op die locaties nog worstelen met nieuwe, nog onvoldoende bewezen technologie. Eind januari maakte Tesla bekend dat het voor 3,6 miljard dollar zijn gigafabriek in Nevada wil uitbreiden. De twee nieuwe fabrieken moeten de lang verwachte e-trucks Semi en een nieuwe batterijcel gaan produceren.

Het Amerikaanse plan voor groene subsidies baart de Europese Unie grote zorgen. De vrees bestaat dat bedrijven massaal hun productie gaan verplaatsen naar de VS. Begin februari maakte de Europese Commissie daarom bekend de regels voor staatssteun te willen versoepelen. De Commissie stelt geen nieuwe financiering in het vooruitzicht, maar wil in plaats daarvan bestaande fondsen gebruiken voor groene industrie.