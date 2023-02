Susan Meiselas fotografeert wie anders over het hoofd wordt gezien

Of het nu om seksindustrie, oorlog of mensenrechtenschendingen gaat: Susan Meiselas (VS, 1948) legt de mensen die hierbij over het hoofd worden gezien al meer dan vijf decennia vast. Ze werd bekend door haar foto's van de revolutie in Nicaragua, haar fotografische documentatie van mensenrechtenkwesties in Latijns-Amerika en haar project Kurdistan: In the Shadow of History (1997). Ook fotografeerde ze veel jonge mensen in Little Italy, New York. De overzichtstentoonstelling Susan Meiselas, Mediations is t/m 4 juni te zien in FOMU Antwerpen