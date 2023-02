Met Sandrine en Lois, twee redacteuren van het Radio 1-programma De Nieuws BV, reed ik naar een bushalte aan de Burgemeester de Bekkerlaan in Gemert, waar we Victor, een achttienjarige student, zouden treffen die daar dan zou vertellen dat er steeds minder bussen rijden tussen Gemert en Eindhoven, waar hij studeert. Ik werd gevraagd voor het reportage-element, iets wat ik niet kon weigeren. Bovendien sprak het voorgeprogrammeerde van de exercitie me erg aan.

Victor ging zeggen dat er steeds minder bussen rijden tussen Gemert en Eindhoven.

„We kunnen ook niet gaan”, opperde ik toen we gisteren op het Media Park verzamelden. „Dan bellen we Victor, en dan zegt hij vanaf de bushalte dat er weer bijna geen bussen naar Eindhoven komen.”

Dat was natuurlijk geen optie, het moest en zou doorgaan vanwege de Provinciale Statenverkiezingen. Het leek misschien op van dichtbij op een leeg goal schieten, maar dit was nou typisch een onderwerp wat ze bij Radio 1 ‘de vinger in de samenleving steken’ noemen.

„Heel veel mensen weten dit niet.”

We vertrokken toch.

We reden langs het Wilhelminakanaal en daarna via Veghel naar Gemert, een dorp waar iedereen aan het carnavallen was. Iedereen behalve Victor, een student die bij een bushalte aan de Burgemeester de Bekkerlaan vertelde dat er steeds minder bussen van en naar Eindhoven rijden. Hij had hierover zijn beklag gedaan in de regionale krant, waarna hij was gescout als ‘nieuwsmaker’.

Ik trok het nieuws eruit, professioneel en zakelijk.

Daarna trokken we om uit te rusten het centrum van Gemert in. Onderweg interviewden we meneer Van Laar, hij deed vanwege een prostaatoperatie als enige niet aan carnaval. In café/zalencentrum Den Engelenburcht zei een vrouw dat het openbaar vervoer van en naar Gemert inderdaad ‘kut met peren’ is, iets wat later meerdere keren steeds krachtiger werd bevestigd door beschonken inwoners van Gemert. Ik voelde het aandeel van Victor in de reportage krimpen. In café Kop of Munt – een geweldige naam, vind ik – vroeg een als draak verklede bezoeker hoe we er in het verre Hilversum achter waren gekomen dat het openbaar vervoer van Gemert naar Eindhoven en Helmond zo kut was. Hadden we dat soms gehoord van Arno Kantelberg, die uit Gemert komt?

Ik had heel veel zin om ‘ja’ te zeggen, maar in plaats daarvan vertelde ik dat Radio 1 dagelijks de vinger in de samenleving steekt en dat ze zo Victor, een student van achttien die dagelijks bijna niet met de bus van Gemert naar Eindhoven kan, hadden ontdekt.

„Benieuwd wat die gaat zeggen”, zei de draak.

