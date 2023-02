Principeakkoord gesloten tussen vakbond en VNG over cao gemeenten, vuilnisstaking opgeschort

Vakbond FNV en de Nederlandse gemeenten hebben een principeakkoord gesloten over de nieuwe cao voor vuilnisophalers en medewerkers van stadsreiniging. Gemiddeld genomen gaan lonen met 9,1 procent omhoog. Dat maakt FNV woensdag bekend. Daarmee komt er voorlopig een einde aan stakingen bij meerdere gemeenten, waaronder Utrecht, Den Haag en Amsterdam, waar vuilnis niet opgehaald werd en zich dus opstapelde in binnensteden.

Gemeenten verhogen de lonen van werknemers in de allerlaagste schaal met 16,4 procent, aldus FNV. Medewerkers in iets hogere schalen, waaronder bijvoorbeeld boa’s, gaan er 12 procent op vooruit. In de hoogste schalen stijgen de lonen met bijna 7 procent. Die afspraken worden voorgelegd aan de leden van FNV met een positief advies vanuit de vakbond. In de regel gaan FNV-leden akkoord met afspraken die door de vakbond worden gemaakt.

Onderhandelaar Marieke Manschot van FNV Overheid zegt dat met name de werknemers in de laagste schalen hun loonsverhoging „hard nodig hebben om rond te komen in deze voor hen financieel zware tijden”. In 2022 was de inflatie 11,6 procent, met name door prijsstijgingen van voedsel en energie. Vooral voor mensen met een kleine beurs is dat een groot probleem; zij geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan basisvoorzieningen.