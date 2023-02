Oekraïense schrijvers en de oorlog: waarom de woorden nog niet komen

‘Schrijf toch iets literairs, zeiden ze, een verhaal bijvoorbeeld, een sprookje, een tekst die geen krantencolumn of essay over de oorlog is. Schrijf toch, zeiden ze. Ik beloofde het en wist dat het een loze belofte was.’

Zo begint Tanja Maljartsjoek, een Oekraïense romanschrijver die in Wenen woont, haar essay ‘Hoe te schrijven over de onmogelijkheid van het schrijven’. Sinds de Russische invasie van haar land krijgt ze geen woord meer op papier, in ieder geval geen fictie. ‘God is gestorven’, schrijft ze, ‘de metafoor is dood, de emotie ligt op sterven.’ Alles wat ze schrijft voelt triviaal, machteloos in het aangezicht van de Russische vernietigingsmachine.

Het is iets wat ik van meer Oekraïense schrijvers hoor. Zodra ze iets proberen te schrijven wat de beelden van ruïnes en lijken overstijgt, verliezen ze elke lijn. Hoogstens brengen ze fragmentarische brokken tekst voort, losse observaties vol nervositeit, anxiety – het Oekraïense woord voor die gemoedstoestand is tryvoha, wat ook luchtalarm betekent.

Lees ook de recensie van Tanja Maljartsjoeks roman: Een Oekraïense millennialroman - in de sfeer van Thomas Mann

Intussen voelen ze wel degelijk de noodzaak om te schrijven. Wie moet anders de voorbijtrekkende geschiedenis vastleggen en er betekenis aan geven – is dat niet hun beroep? En bovendien: oorlog was toch bij uitstek materiaal voor grote literatuur?

De esthetiek van roestig wapentuig, verweerde gezichten, poelen bloed. De dramatiek van het hogere doel, het vaderland in nood, zelfopoffering en trouw, haat en wrok. Alles in overvloed aanwezig in Oekraïne.

Maar de woorden komen niet.

Schaapsherder

En dat terwijl het allemaal met strijd begon. Verzet tegen onderdrukkers, en dan vooral Russische onderdrukkers, is de bron waaraan de Oekraïense literatuur ontsprong.

Haar grondlegger, begin negentiende eeuw, was Taras Sjevtsjenko, een horige schaapsherder met schildertalent die van zijn Russische heer mee mocht naar Sint-Petersburg en daar student werd aan de kunstacademie. In de verre, koude hoofdstad van het Russische Rijk begon hij te dichten in zijn moedertaal, het Oekraïens. Gedragen, zangerige strofen, zoals in zijn gedicht ‘Testament’ (1845):

Als ik doodga, begraaf mij dan

Midden op de steppe

Van mijn lieve Oekraïne,

Mijn weidse, ongerepte,

Zodat ik de velden kan zien,

De Dnjepr, en de rotsen,

En ik het water kan horen,

Het brullen en klotsen.

Maar het bleef niet bij nostalgische natuurbeschrijvingen. Sjevtsjenko’s poëzie kreeg algauw een opstandige, zeg maar gerust bloeddorstige boodschap:

Ja begraaf mij en verhef je,

Breek de ketens voorgoed,

En drenk je verworven vrijheid

In dat verdorven bloed.

Waarmee, voor de goede orde, Russisch bloed bedoeld is. Deze strofen sloegen in Sjevtsjenko’s moederland in als een bom. Zijn epische gedichten werden voorgedragen door kobzars, blinde troubadours die in het Oekraïne van weleer van dorp naar dorp trokken. Nog bij leven groeide hij uit tot een volksheld.

De tsaar nam hem zijn poëzie niet in dank af. Sjevtsjenko werd verbannen naar de heetste en stoffigste uithoek van het imperium, een fort aan de Kaspische Zee. Een paar jaar na zijn dood werd in het hele Russische Rijk de Oekraïense drukpers verboden. Maar de geest was uit de fles.

Vooruitgang

Anderhalve eeuw later is Sjevtsjenko alomtegenwoordig in Oekraïne, sinds de Russische inval op de Krim en in de Donbas in 2014, maar vooral sinds de grote invasie vorig jaar. Zijn teksten staan op posters en T-shirts, mokken en agenda’s. Op Facebook en Telegram gaan filmpjes rond van jongens in loopgraven die de grote kobzar citeren: ‘Vecht en jullie zullen overwinnen, God staat jullie bij! Aan jullie zijde staan de waarheid, de kracht en de heilige vrijheid.’

Kennelijk bestaat er behoefte aan dit soort strofen, die als ronkende strijdleuzen kunnen dienen. Sjevtsjenko’s literatuur geeft opnieuw uitdrukking aan de gevoelens van miljoenen. Maar hoezeer zijn lyriek ook aanspreekt, zó schrijven gaat niet meer tegenwoordig. Wie Sjevtsjenko’s stijl emuleert, klinkt meteen opgeblazen.

De taalkwestie: schrijven in het Russisch of Oekraïens?

Moet Oekraïense literatuur in het Oekraïens geschreven zijn? Die vraag houdt de gemoederen al jaren bezig in een land waar miljoenen mensen van huis uit Russisch spreken. Een aantal schrijvers betoogt dat er ruimte moet blijven voor russofone Oekraïense cultuur, onder wie de vooraanstaande Andrej Koerkov. Non-fictie schrijft hij tegenwoordig in het Oekraïens, maar zijn romans blijft hij in het Russisch schrijven. Daarmee staat hij steeds meer alleen. Zeker in literaire kringen verbreidt zich de zienswijze dat het Russisch een kwalijke erfenis van Moskous overheersing is. En sinds de grootschalige invasie klinkt regelmatig het argument dat het afzweren van de taal de enige manier is om voorgoed van de revanchistische buurman af te komen. Schrijfster Iya Kiva bleef na haar vlucht uit Donetsk in 2014 aanvankelijk in het Russisch schrijven, maar is nu overgestapt op het Oekraïens. Schrijver en journalist Maksym Boettsjenko, eveneens afkomstig uit de Donbas (zijn historische roman De rode driehoek is in het Nederlands vertaald), heeft vorig jaar publiekelijk afstand gedaan van de Russische taal. Schrijven in het Oekraïens gaat hem nog niet altijd eenvoudig af, laat hij weten: „In journalistieke teksten lukt het me om mijn gedachten uit te drukken. In proza nog niet, maar dat komt. Het ligt aan mijn woordenschat, dat is het enige obstakel.”

„Dat is hoe matige auteurs schrijven”, zegt Iryna Koeptsjynska, een dichteres die vorig jaar naar Duitsland is gevlucht, desgevraagd. „Het rechtstreekse appèl, het vaste metrum, het beroep op een goddelijke macht.” Het past niet meer bij deze tijd, wil ze maar zeggen: „Betere schrijvers hebben iets meegekregen van de vooruitgang in de literatuur tussen Sjevtsjenko en nu.”

De Oekraïense literatuur heeft zich zeker de afgelopen dertig jaar, sinds de val van de Sovjet-Unie en de dood van het oersaaie socialistisch realisme, stormachtig ontwikkeld. Ineens was alles mogelijk: magisch realisme, pamflettistische autofictie, sociaal-kritische sciencefiction, ironische herschrijvingen van de geschiedenis. De nieuwe generatie Oekraïense schrijvers is, of was, niet bezig met strijd en verzet, maar met identiteitskwesties, feminisme, seks, existentiële verwarring, met het blootleggen van complexiteit en nuances. Kortom: met de condition humaine in de eenentwintigste eeuw.

Lees ook het interview met deze vooraanstaande Oekraïense schrijver: Romancier Andrej Koerkov is bang dat de Oekraïense literatuur steeds militanter wordt

Wellicht dat de oorlog in de Donbas zich daarom wél goed leende voor verdichting en literaire verbeelding. Menig auteur, zowel gevestigde namen als nieuwkomers, heeft zich de afgelopen jaren gewaagd aan deze prelude, zoals we die oorlog met de kennis van nu kunnen noemen. De ‘Donbas-roman’ is tot een bescheiden genre uitgegroeid. Maar dat was dan ook een ander soort oorlog, die met zijn meerduidigheid, zwevend tussen vrede en open strijd, bij uitstek in dit tijdsgewricht paste.

De personages in zulke boeken bewegen zich vaak in schemerzones. In Andrej Koerkovs Grijze bijen, afgelopen jaar verschenen in Nederlandse vertaling, zit een imker vast in het niemandsland tussen de strijdende partijen en moet zijn bijen in veiligheid zien te brengen. De hoofdpersoon in Serhi Zjadans Het internaat, eveneens in vertaling verkrijgbaar, moet zijn neefje ophalen uit een internaat aan de andere kant van een stadje dat geleidelijk wordt overgenomen door de Russen en hun proxy’s. Beide verhalen lopen uit op een desoriënterende helletocht.

Niet dat Koerkov en Zjadan politiek neutraal zijn. Over de Russische agressie laten ze geen twijfel bestaan, en bij Zjadan ontpopt de hoofdpersoon zich gaandeweg tot Oekraïens patriot. Maar tegelijkertijd drukken beide boeken een toestand van onzekerheid uit. Dat is typisch voor Donbas-literatuur: de personages proberen vat te krijgen op een verwarrende, ambigue werkelijkheid, die zich nooit helemaal laat vastpinnen.

Lees ook de recensie van Het internaat van Serhi Zjadan: Overtuigend laat deze Oekraïense schrijver de gekte van oorlog zien

Het probleem is: sinds 24 februari 2022 is er niets dubbelzinnigs meer aan de oorlog. De duizenden tanks, de honderdduizenden doden, de miljoenen vluchtelingen – het lijken getallen uit een andere eeuw, de twintigste of negentiende eeuw. Onder aanvoering van Poetin sleurt Rusland Oekraïne mee terug in de geschiedenis.

Daarom lijken Sjevtsjenko’s strofen opeens vervuld van nieuwe zin. En daarom stuiten de hedendaagse schrijvers op een onverbiddelijk writer’s block. Ze zijn niet behept met de woorden om hierover te schrijven. Het ligt niet aan hen, het is de oorlog die uit de tijd valt.

Vluchtelingenbestaan

Niet dat er op literair vlak niets gebeurt. Het vluchtelingenbestaan, dat voor tientallen auteurs dagelijkse realiteit is geworden, biedt wel degelijk stof om over te schrijven. Bijvoorbeeld voor de dichteres Iya Kiva, die in 2014 uit Donetsk naar Kyiv vluchtte en in 2022 van Kyiv naar Lviv:

De eerste nacht in een veilig gebied – zoals we het westen van het land noemen –

breng je door op de vloer van een theater als een rekwisiet

van een oorlog die je zonder paywall kan bekijken

in de ogen van al deze doodsbange dieren tegelijk.

Andere schrijvers, zoals Iryna Koeptsjynska, zoeken hun heil in sprookjes en andere werelden, wat misschien ook een manier is om over de ervaring van vlucht te schrijven.

Van het front komen nieuwe stemmen, veelal jonge mannen die de horror van zich af proberen te schijven. Hun teksten zitten dicht op het vuur – letterlijk – maar overstijgen het nog niet. Het zijn eerder pogingen tot vastleggen. Dat is sowieso waar de meeste Oekraïense schrijvers zich momenteel op toeleggen: documenteren, het bij elkaar sprokkelen van fragmenten. In de hoop dat er met de jaren verhalen uit groeien.

Maar om de oorlog tot fictie te maken, om hem te sublimeren, is het te vroeg. Europa beleeft een Zeiten-wende, een nieuw tijdperk breekt aan, dat om een andere literatuur vraagt, een andere stijl, een andere toon. Het zal nog even duren, maar als het zo ver is, zullen Oekraïense schrijvers, noodgedwongen, in de voorhoede staan.

Oekraïense literatuur van nu Proza van het slagveld

Devastation and a disco ball Ik heb het met haar over de uitzichtloosheid. Dat ik alleen zwarte rot zie, geen sprankje licht. ‘Misschien moet je dan over die uitzichtloosheid schrijven?’ antwoordt ze. Maar het voelt alsof ik nergens anders over schrijf. Al voel ik niet altijd. Mijn roman Wie ben jij heet extreem deprimerend en uitzichtloos te zijn, terwijl ik praktisch gelukkig was toen ik eraan werkte. In ieder geval ging het goed met me. Wat valt er nu dan nog te zeggen? Ik moet iets groots schrijven, het idee is er al. Maar ik voel de toonzetting niet aan. Uitzichtloosheid? Wat anders. Nog een tekst over uitzichtloosheid schrijven? Om me definitief het stempel van deprimerendste schrijver in de Oekraïense literatuur op de hals te halen. ‘Weet u, van uw humor krijg ik zin om mijn aderen door te snijden,’ schreef een lezeres me eens. Weet ik, ja. Dus wat valt er nu dan nog te zeggen? Een leegte waar geen ontsnappen aan is. Je loopt beteuterd rond met dat machinegeweer, duwt dat karretje met brandhout voor je uit, en even lijkt het alsof je hiertoe op aarde bent. Een karretje voortduwen. Een fantastische taak voor jouw kunnen, voor je ervaring, voor je leeftijd. Je duwt en duwt, en door je hoofd spoken de mensen die we verliezen. De mensen die ertussenuit knijpen. Die je het minst van allemaal wilde kwijtraken. Aan wie je het meeste dacht. Niet hij. Niet hij. Sneller, sneller, tot de overwinning, tot de demobilisatie, hink-stap-sprong naar de eindstreep. Levend terugzien wie je per se levend terug moet zien. Terug met het karretje, het brandhout uitgeladen, en meteen word je van alle kanten overladen met nieuws. En je wil je niet laten kennen, en je wringt het laatste beetje empathie uit je lijf, laat voor jezelf enkel wat verweerde, zilte restjes over. Niets blijft, niemand blijft. Zwarte rot en donkere wimpers. ‘Hoe zorgeloos we waren, zo kort geleden, ik kan er nauwelijks aan denken.’ ‘Ik heb geen puf om iets te zeggen, sorry,’ antwoord ik en ga naar bed. Als ik wakker word, weet ik, ga ik dat karretje weer voortduwen. Of dansen onder een discobal. Artem Tsjech (1985) schrijft sinds 2007 verhalen en romans. In 2015-2016 diende hij in het Oekraïense leger, sinds februari 2022 opnieuw. Op Facebook doet hij met enige regelmaat verslag vanaf het front. Bovenstaand fragment is van 2 januari 2023.