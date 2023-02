Nederlandse vertalingen boeken Roal Dahl voorlopig niet aangepast

De Nederlandse vertalingen van de boeken van Roald Dahl worden voorlopig niet aangepast. Dat laat Joris van de Leur, directeur van uitgeverij De Fontein, weten aan NU.nl. „Uitgeverij De Fontein is van mening dat de geest van het werk van Roald Dahl beschermd moet blijven”, aldus Van de Leur. „Om die reden worden zijn teksten vooralsnog niet aangepast.”

De Nederlandse uitgeverij heeft contact gehad met uitgeverij Puffin, die de Engelstalige boeken van Dahl uitgeeft. De aanpassingen aan de boeken zijn voorlopig alleen bedoeld voor de Engelstalige markt, zo geeft De Fontein aan, en pas na evaluatie wordt gesproken met buitenlandse uitgeverijen. Op dinsdag liet de Franse uitgeverij van de werken van Roald Dahl ook al weten geen teksten te zullen aanpassen.

Uitgeverij Puffin kondigde vorige week aan dat er honderden passages uit de boeken van Roald Dahl gewijzigd zouden worden zodat „iedereen kan genieten” van de verhalen. Daarbij gaat het vooral om fysieke omschrijvingen van personages uit de boeken. Woorden als ‘dik’ en ‘lelijk’ worden veelal geschrapt of vervangen en in sommige gevallen worden genderneutrale termen toegevoegd. Zo worden de Oempa Loempa’s uit Sjakie en de Chocoladefabriek ‘kleine mensen’ in plaats van ‘kleine mannen’.

