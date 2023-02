Nederland voert minder ruwe aardolie uit Rusland in, andere landen profiteren

Nederland importeerde in de laatste tien maanden van 2022 minder ruwe aardolie uit Rusland dan dezelfde periode in 2021. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Uit andere olielanden, zoals Saoedi-Arabië, Nigeria en de Verenigde Staten werd beduidend meer ingevoerd. De daling is ingegeven door Europese sancties tegen Rusland.

Het Russische aandeel in de Nederlandse import van ruwe aardolie nam volgens het CBS af van 29,3 procent in 2021 naar 14,2 procent in 2022. De totale waarde van ingevoerde olie uit Rusland daalde van 7,2 miljard euro naar 6,2 miljard euro. Andere landen profiteerden daarvan. Vanuit Saoedi-Arabië verdrievoudigde de invoer van ruwe aardolie. Ook uit Nigeria werd meer ruwe aardolie ingevoerd, ruim het dubbele. Wel was Rusland zowel in 2021 als in 2022 nog steeds de belangrijkste importpartner voor ruwe aardolie.

Met een importwaarde van ruim 43 miljard euro voerde Nederland in de periode van maart december 2022 bijna 78 procent meer aardolie in dan in dezelfde periode in 2021. Hier spelen vooral de hogere prijzen op de oliemarkt een rol.

De prijs van Russische ruwe aardolie is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in februari vorig jaar minder sterk gestegen dan die uit andere grote olie-exporterende landen. Europa en de VS vochten dit jaar een hevige economische oorlog uit met Rusland, met financiële sancties en embargo’s op import- en exportgoederen. Een EU-verbod op het importeren van Russische olie, en op het verzekeren van Russische olietransporten via zee, trad pas afgelopen december in werking.

De Nederlandse uitvoerwaarde van goederen naar Rusland, zo berekende het CBS, daalde in 2022 met 38 procent. Die ontwikkeling is het gevolg van de sancties tegen Rusland. Er werden vooral minder halfgeleiders en chips, transportmiddelen, bloemen en planten, machines en apparaten naar Rusland geëxporteerd. Opvallend is dat de invoerwaarde van goederen uit Rusland, goed voor zo’n 21 miljard euro, met 13 procent groeide.

Lees ook: Hoe Russen sancties weten te omzeilen: de smartphone komt nu uit China