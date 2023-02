Mensen met ADHD zijn steeds vaker vrouw en volwassen

Drukke jongetjes in een basisschoolklas, stuiterballen, dat is het beeld dat bij veel mensen op komt als het over ADHD gaat. Maar niet alleen jongens hebben het, het wordt ook steeds vaker bij meisjes en volwassenen geconstateerd. En nee, mensen met ADHD zijn niet lui, of altijd hyperactief. Ook lijkt de diagnose samen te hangen met slaap- en gezondheidsklachten. Het klassieke beeld van ADHD is door recent onderzoek aan het verschuiven. Dit is wat we ervan leren en hoe we ermee om kunnen gaan.

Presentatie: Laura Wismans

Gasten: Gemma Venhuizen & Sander Voormolen

Redactie en montage: Elze van Driel

Foto: Getty Images

