Johan Remkes wint Machiavelliprijs voor communicatie tijdens de stikstofcrisis

Johan Remkes heeft de Machiavelliprijs gewonnen voor de invulling van zijn rol als bemiddelaar tussen de overheid en boze boeren. Dat heeft de Stichting Machiavelli woensdag bekendgemaakt in een persbericht. Volgens het juryrapport heeft de 71-jarige VVD’er „het stikstofdossier uit het slop” getrokken en „wanhopige boeren weer een beetje perspectief en vertrouwen” weten te bieden. Remkes krijgt de prijs woensdagmiddag in Den Haag in de handen gedrukt.

In het rapport gaat het over de „Remkes-factor”, waarmee wordt verwezen naar zijn communicatievaardigheden. „Johan Remkes verbindt partijen en weet een vastgelopen dialoog weer op gang te brengen. Met oog voor de verschillen tussen de denkkaders in politiek Den Haag en de dagelijkse praktijk van de boeren.” De Machiavelli-stichting looft ook Remkes’ „heldere taalgebruik” en „nuchtere opstelling”.

De Machiavelliprijs gaat jaarlijks naar iemand die een „opmerkelijke prestatie” op het gebied van communicatie heeft geleverd. Vorig jaar was NOS-weerman Gerrit Hiemstra de gelukkige. Hij werd gelauwerd omdat hij „klimaatverandering op aansprekende wijze inzichtelijk maakt voor een breed publiek”. Tot de eerdere winnaars behoort ook oud-bondscoach Bert van Marwijk, die tijdens het WK van 2010 voor „eenheid” zorgde in het Nederlands elftal en de bevolking.