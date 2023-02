Hoe stijgende onvrede in Suriname tot een schokkende uitbarsting kwam

Onvrede over president Santhoki en de economie leidde vrijdag in Suriname tot grote protesten. Het parlement werd bestormd en er werden winkels geplunderd. Nu worden de scherven opgeruimd en gaat het leven weer van start. Maar de onderliggende problemen zijn nog lang niet voorbij, ziet Latijns- Amerika-correspondent Nina Jurna. Het land en haar inwoners verkeren in crisis en het geduld lijkt op.

