Friese Provinciale Staten gaan toch akkoord met Holwerd aan Zee

Het project om het krimpende en vergrijsde Friese dorp Holwert weer aantrekkelijk te maken, is voorlopig nog niet van de baan. Het provinciebestuur twijfelde over de economische haalbaarheid van het plan om Holwert om te toveren tot ‘Holwerd aan Zee’, maar tijdens de Friese Provinciale Statenvergadering woensdag stemde een meerderheid - tegen advies van het provinciebestuur in - vóór een nadere uitwerking van het plan. Daarvoor wordt 1,2 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Holwert heeft nog zo’n 1.600 inwoners over, en daar maken enkelen van hen zich zorgen over. Het project ‘Holwerd aan Zee’ moet daar verandering in brengen. Een gat in de dijk moet het water van de Waddenzee tot aan het dorp brengen, om zo meer toeristen aan te trekken. „Als we niks doen, wordt dit een spookdorp”, zei een van de initiatiefnemers tegen NRC. „Alleen recreatie en toerisme kunnen dit dorp redden.”

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar de uitvoerbaarheid en verwachte effecten van het plan. Volgens de Friese Staten blijkt daaruit dat op het gebied van leefbaarheid, economie en klimaat „positieve effecten zijn te verwachten in de regio langs de Waddenkust”.

