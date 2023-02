Defensie zet Oeigoers-Nederlandse officier op non-actief omdat familie in Chinese gevangenis zit

De Oeigoers-Nederlandse luchtmachtofficier Munirdin Jadikar is op non-actief gezet omdat het ministerie van Defensie bang is dat hij vatbaar is voor Chinese beïnvloeding. Follow the Money schrijft woensdag dat Jadikar om hulp vroeg toen China zijn moeder en schoonzus gevangennam, maar vervolgens juist zijn werk moest staken. Defensie wil niet op vragen van NRC ingaan, maar ontkent het verhaal ook niet.

Jadikar sprak in 2017 voor het laatst met zijn moeder, zegt hij tegen Follow the Money, en hoorde een jaar later dat zij in een van de Chinese concentratiekampen voor Oeigoeren is vastgezet. De schoonzus die dat via WeChat aan hem liet weten, werd ook opgepakt. De officier stapte op aanraden van zijn leidinggevenden naar het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat op zijn beurt de MIVD informeerde.

De militaire inlichtingendienst adviseerde de toenmalige minister van Defensie Ank Bijleveld (CDA) in 2021 om Jadikars zogeheten verklaring van geen bezwaar in te trekken, die hem de mogelijkheid geeft om „vertrouwensfuncties” te vervullen. Jadikar werkte op een luchtmachtbasis in Californië met de geavanceerde F-35-gevechtsvliegtuigen, die volgens Defensie de belangstelling van China hebben.

Kamervragen

Tegen radiozender Radio Free Asia zegt Jadikar dat hij teleurgesteld is in de reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de Chinese autoriteiten om meer informatie vroeg maar verder niets kon doen om hem te helpen. „Ik heb de premier twee keer aangeschreven, maar geen reactie gekregen”.

Het onafhankelijke Tweede Kamerlid Nilüfer Gündogan (voormalig Volt) vindt dat het „bijzonder pijnlijk zou zijn” als de afkomst van Jadikar niet alleen voor de gevangenschap van zijn familie heeft gezorgd, maar ook voor het mogelijke verlies van zijn baan, blijkt uit vragen die ze maandag stelde aan minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken, CDA). „Wat kunt u doen om deze voor de Nederlandse regering én voor de heer Jadikar uiterst pijnlijke uitkomst te vermijden?”