Bevrijdingsfestival Utrecht gaat definitief niet door – Groningen juist wél

Bevrijdingsfestival Utrecht gaat dit jaar definitief niet door. Het jaarlijkse festival op 5 mei dat tussen de 37.000 en 45.000 bezoekers trekt, kon alleen doorgaan als er een garantstelling voor de financiering zou komen.

Het bestuur van Bevrijdingsfestival Utrecht zegt dat het onverantwoord is om deze editie door te laten gaan zonder zo’n vangnet. Door de nasleep van de coronacrisis, de inflatie, gestegen loonkosten en logistieke problemen werd het organiseren steeds duurder. Bij slecht weer zouden de inkomsten te laag zijn om faillissement te voorkomen. Een garantstelling zou als vangnet kunnen dienen, maar nadat het Rijk een verzoek daarom afwees, zijn provincie en gemeente er niet in geslaagd genoeg geld bij elkaar te krijgen. De organisatie zei dat de reserves van het festival 50.000 euro groter zouden moeten zijn om een negatief resultaat te kunnen opvangen.

Lees ook: Meer bevrijdingsfestivals dreigen niet door te gaan

Vorige week waarschuwde directeur Manja Kerstholt in deze krant al dat ze ‘financieel aan een zeer dun draadje’ hingen, en dat ook andere bevrijdingsfestivals moeite hadden om het rond te krijgen. „Het is zeer waarschijnlijk dat dit jaar één of twee bevrijdingsfestivals niet doorgaan. Van de festivals die wél doorgaan zal volgend jaar een aantal in de problemen komen – en daarna de rest.” Door het hele land worden jaarlijks veertien (dit jaar vooralsnog dus dertien) bevrijdingsfestivals georganiseerd, waar een miljoen bezoekers naartoe komen.

Het inhoudelijk programma op Bevrijdingsdag in onder andere TivoliVredenburg en Bibliotheek Utrecht, dat ook wordt georganiseerd door Bevrijdingsfestival Utrecht, gaat wel door.

Groen licht voor Groningen

Groningen, een ander Bevrijdingsfestival dat in de problemen zat, wordt juist definitief wel georganiseerd, werd woensdag bekendgemaakt. Acts als The Opposites, Prins S. en de Geit en Goldkimono komen optreden.

De provincie verhoogde in december de subsidie daar van 45.000 naar 84.000 euro, mits het festival gratis zou blijven. Vorig jaar experimenteerde men in Groningen met een toegangsprijs van 5 euro, een pilot voor de rest van de bevrijdingsfestivals. Maar dat bleek niet genoeg. Gemeente en provincie voorzien daar nu wel in een garantstelling, waardoor het festival door kan gaan.

De SP in de Tweede Kamer heeft inmiddels Kamervragen gesteld aan Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ChristenUnie) en Gunay Uslu (Media en Cultuur, D66) over de problemen rond de festivals op 5 mei. De partij wil dat er een landelijk dekkend netwerk van bevrijdingsfestivals blijft, die gratis blijven en waar het Rijk garant voor staat.