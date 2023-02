Azerbeidzjan mag route tussen Armenië en Karabach niet blokkeren

Azerbeidzjan moet de enige toegangsroute tussen Armenië en het Nagorno-Karabachgebied vrijlaten. Dat heeft het Internationaal Gerechtshof woensdag bepaald. Nagorno-Karabach ligt in Azerbeidzjan, maar wordt bewoond en bestuurd door etnische Armeniërs. In december werd de route, die de bergpas van Lachin heet, geblokkeerd door zogenaamde milieuactivisten. Hoewel aanwijzingen erop duidden dat deze blokkade werd aangestuurd door Azerbeidzjan, ontkende dit land alle betrokkenheid.

Armenië daagde Azerbeidzjan vervolgens voor het Internationaal Gerechtshof op grond van discriminatie van Armeniërs. Volgens het land zou de Armeense bevolking in Nagorno-Karabach door de blokkade geen voedsel en medicijnen meer kunnen krijgen. De hoogste rechtbank van de Verenigde Naties gaf Armenië daarop gelijk. Azerbeidzjan heeft op zijn beurt ook Armenië aangeklaagd wegens discriminatie. Ook daarover deed de rechtbank vandaag uitspraak: die aanklacht werd afgekeurd.

De Armeense enclave Nagorno-Karabach is al 35 jaar lang bron van conflict tussen beide landen. Hoewel het gebied internationaal erkend wordt als deel van Azerbeidzjan, wordt dat betwist door de etnische Armeniërs die in de enclave wonen. Eind 2020 laaide het conflict weer op, resulterend in een zes weken durende oorlog waarbij duizenden mensen omkwamen. Azerbeidzjan kreeg toen de controle over enkele delen van de zelfverklaarde republiek; de rest zou met rust worden gelaten. Eerder deze maand stuurde Armenië een vredesvoorstel naar Azerbeidzjan.

Lees ook: De oorlog om Karabach was onvermijdelijk