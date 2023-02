Aflevering 6: Vooruit struikelen

Hoe dichtbij is een echte klimaattransitie in Nederland? De geschiedenis toont dat onderdelen van de samenleving fundamenteel kunnen veranderen. Denk aan de afschaffing van kinderarbeid en het verbod op roken op openbare plekken. Geldt dit ook voor onze omgang met het klimaat? In deze slotaflevering van Boven Water onderzoeken Floor Boon en Maarten Dallinga hoeveel reden er is tot hoop, hoe realistisch een transitie is, en hoe Nederland er dan uit kán zien.

Meer informatie: nrc.nl/bovenwater.

We gebruikten een audiofragment van Klankbeeld, via (CC BY 4.0).

