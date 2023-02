Warrig, weifelend. Als wethouder kreeg Rijxman geen grip op de materie

Ontzettend blij was D66 in Amsterdam met de komst van Shula Rijxman als wethouder. De oud-NPO-voorzitter had „ruime bestuurlijke ervaring en een hart voor de publieke zaak”, aldus de plaatselijke D66-leider Reinier van Dantzig vorig jaar juni in NRC.

Nog geen negen maanden later is Rijxman (63) alweer weg. Ze deelde dinsdag haar vertrek mee aan de gemeenteraad. Wethouder zijn in Amsterdam, zo schrijft Rijxman in haar afscheidsbrief, „past minder goed bij me dan ik van tevoren heb gedacht”. Ze voelt zich „niet meer lekker in de rol”.

Rijxmans optreden in Amsterdam was vanaf het begin af aan ongelukkig. Haar portefeuilles vormden een ratjetoe (Zorg, ICT en Digitale Stad, Lokale Media en Deelnemingen), maar bevatten wel enkele belangrijke en complexe dossiers. Ook in Amsterdam zit de zorg in de knel, met bezuinigingen, wachtlijsten en zorgpersoneel dat de stad ontvlucht vanwege de wooncrisis.

Openlijk gesouffleerd

Rijxman leek maar geen grip te krijgen op de materie. Van raadsleden kreeg ze kritiek vanwege haar warrige en weifelende optreden tijdens debatten. Ze werd openlijk gesouffleerd door ambtenaren en las haar antwoorden voor van een iPad. Toen ze er eind vorig jaar niet in slaagde een dagbesteding in Osdorp voor mensen met een verslaving of psychische problemen open te houden, verweten oppositiepartijen SP en VVD haar een bureaucratische houding en gebrek aan inhoudelijke kennis.

Pijnlijk was ook een debat twee weken geleden, over de subsidie die de gemeente Amsterdam verstrekte aan het omstreden cold case-onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Rijxman moest toegeven dat ze haar ambtenaren feitelijk geen onderzoek had laten doen naar terugvordering van het subsidiegeld – ondanks een belofte aan de raad een jaar eerder. Ook distantieerde Rijxman zich van het subsidiebesluit van haar voorganger Touria Meliani (GroenLinks).

Lees ook: Lokale D66’ers zijn verguld met komst Rijxman, oud-collega’s in Hilversum kijken ervan op

Klokkenluider

Vanaf het begin van haar wethouderschap werd Rijxman ook achtervolgd door een kwestie uit haar tijd bij de NPO. Toen een klokkenluider vanwege mogelijke misstanden bij de NPO naar het ministerie van OCW stapte, bleek de verantwoordelijke topambtenaar privé een „vriendschappelijke relatie” te onderhouden met Rijxman. Haar opvolger als NPO-voorzitter oordeelde dat Rijxman er „verstandig” aan had gedaan die vriendschap te melden bij de compliance officer van de NPO. Het Commissariaat voor de Media begon daarop een (breder) onderzoek naar belangenverstrengeling in Hilversum, waarvan de uitkomst dit voorjaar wordt verwacht. In december gaf de wethouder zichzelf in Het Parool nog „een zesje”. Maar, vervolgde ze, over een half jaar zou ze „hopelijk de negen ruim gehaald hebben”.

Rijxmans beslissing om te stoppen is „goed voor het Amsterdams belang”, zegt Claire Martens, VVD-fractieleider in de raad. „Dat iemand zo’n zware bestuurlijke rol al binnen een jaar naast zich neerlegt, is natuurlijk niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Maar de portefeuille zorg is zo groot en zwaar, dat enige inhoudelijke kennis of passie voor het vak wel nodig is. Dus het siert haar dat ze dit besluit heeft genomen.”