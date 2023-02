Wanhoopsdaad: gay laat zich recruteren als marinier

Bioscoopgangers weten dat het leven van een Amerikaanse aspirant-marinier geen pretje is. De bikkelharde opleiding op Parris Island, waar zich jaarlijks 20.000 rekruten voor aanmelden, werd vaker in films vereeuwigd, bijvoorbeeld in anti-oorlogsmanifest Full Metal Jacket van Stanley Kubrick.

Maar jonge zwarte twintiger Ellis French (Jeremy Pope, genomineerd voor een Golden Globe) draagt tijdens de maandenlange training een geheim met zich mee. Hij valt op mannen, wat hij als gevolg van het ‘don’t ask, don’t tell’-beleid van Bill Clinton angstvallig verborgen moet houden. Gays worden in één adem genoemd met communisten en terroristen. Nadat een erectie in de douche hem heeft verraden, wordt French het mikpunt van spot binnen zijn peloton.

https://www.youtube.com/watch?v=wNupRSaUl38

Toch gaat The Inspection, dat regisseur-scenarist Elegance Bratton baseerde op zijn eigen jaren in het leger, niet primair over de vooroordelen waarop zijn hoofdpersoon door zijn geaardheid en huidskleur stuit. Wel benoemt Bratton nadrukkelijk dat de keuze voor de mariniers een wanhoopsdaad was. „Je hoeft dit niet te doen, je bent jong en slim, je kan alles”, bezweert een vriend hem voordat hij naar Parris Island vertrekt. „Wij weten allebei dat dat niet waar is”, antwoordt French stellig. Het lot was hem niet goed gezind sinds zijn orthodox-christelijke moeder hem tien jaar eerder vanwege zijn coming-out uit huis zette.

Juist die moeizame moeder-zoonrelatie vormt het grote dilemma van de film. Zowel zijn leven als dat van zijn moeder Inez (Gabrielle Union) is getekend door de worsteling met zijn geaardheid. „Ik hoef je niet te zien zolang je niet de zoon wordt die ik gebaard heb”, groet ze hem hardvochtig als hij vertrekt naar de opleiding.

Hoewel de persoonlijke film naar het slot toe gaat meanderen, weet regisseur Bratton een aantal valkuilen te vermijden, zoals het voor de hand liggende liefdesplotje dat zich lijkt aan te dienen. Liever focust de maker op de hoopvolle boodschap waarmee hij de kijker uiteindelijk naar huis wil sturen. De heteroseksuele ijzervreters vinden hun homoseksuele kompaan misschien niet minder eng dan voorheen, maar ze leren hem wel accepteren als een gelijke. Ooit moet zijn moeder toch ook kunnen volgen.

Drama The Inspection Regie: Elegance Bratton. Met: Jeremy Pope, Gabrielle Union, Bokeem Woodbine. Lengte: 95 min. ●●●●●

