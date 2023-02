Ik sta in de supermarkt te wachten totdat een jonge vrouw met kind afgerekend heeft. Ze praat Engels tegen de caissière. Ik erger mij aan de vanzelfsprekendheid waarmee expats iedereen maar in het Engels aanspreken. Als de vrouw klaar is, begint ze in vloeiend Nederlands met haar kind te praten. Verontwaardigd vraag ik haar waarom ze de kassajuffrouw in het Engels aanspreekt. „Ik maak zelf uit wat ik spreek”, bijt de vrouw mij toe. Ik zoek hulp bij de caissière. Die kijkt mij vragend aan en zegt „Sorry, I don’t speak Dutch.”

