V&D online knokt om te overleven

V&D mag dan al jaren uit het straatbeeld verdwenen zijn, online leeft het warenhuis voort. Althans: dat poogt het. De digitale winkel verkeert in financiële nood en voert momenteel gesprekken met schuldeisers, bevestigt directeur Alexander van Slooten na berichtgeving door online vakblad RetailTrends.

Sinds de oprichting van de webshop in 2018, zo’n drie jaar na de sluiting van de fysieke winkels, wist V&D nooit winst te maken. De omzet ging elk jaar omhoog, tot 12 miljoen euro in 2021. Maar vorig jaar daalde deze weer, terwijl de webshop (zes medewerkers) tegelijkertijd naar verhouding juist méér verlies leed. Over precieze cijfers doet Van Slooten geen uitspraken.

De belangrijkste oorzaak van de slechte cijfers ziet Van Slooten in het einde van de coronapandemie. „Toen begin vorig jaar de lockdowns voorbij waren, kregen we een flinke corrigerende tik van de winkelstraten”, vertelt Van Slooten. Maar, moet hij toegeven: tegen giganten als Bol.com, Amazon en Wehkamp kon de kleine webshop niet op. Voeg daar de slecht verlopen transitie naar een ander softwareplatform aan toe, en de nood is compleet.

Speelt het gebrek aan naamsbekendheid mee in de tegenvallende prestaties? Dat consumenten niet weten dat V&D online nog te vinden is, hoort Van Slooten in zijn omgeving „heel vaak”. „We hebben ons best gedaan landelijk bekend te worden. Maar je hebt een groot budget nodig om heel Nederland te bereiken.” De oorspronkelijke doelgroep van de fysieke winkels was bovendien moeilijk aan te spreken. „Dat waren voornamelijk oudere klanten, die minder vaak online kopen.”

Vorige week besloot de webshop de strategie te herzien. Meer toegespitst op koopjes, minder aanbod – op het hoogtepunt verkocht het 1,4 miljoen producten – en een scherpere keuze in wat het wél aanbiedt. Meer kleding en slaapproducten, zoals lakens en dekbedovertrekken. En juist minder elektronica en cosmetica. Van Slooten: „We wilden aanvankelijk niet echt inzetten op mode, omdat er op dat gebied al zóveel was. Maar tot onze grote verbazing was fashion de afgelopen jaren onze bestverkopende categorie.”

V&D verkoopt geen ‘eigen’ producten, maar werkt net als Bol.com met externe aanbieders. Zij zijn de schuldeisers waar directeur Van Slooten nu mee praat, zo’n tweehonderd in totaal. Via de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) is V&D nu met de partners in gesprek. Deze regeling maakt schuldsanering voor ondernemingen mogelijk zonder dat alle schuldeisers akkoord gaan. In plaats daarvan moet minimaal twee derde van hen instemmen met de voorgestelde regeling.

De directeur is ervan overtuigd dat de onderhandelingen goed zullen eindigen. Ongeveer een derde van de partners heeft tot nu toe besloten de samenwerking te beëindigen. Nog een derde wil blijven, nog een derde twijfelt nog. „Ik heb wel eens geroepen dat ik binnen vijf jaar 100 miljoen euro omzet wilde bereiken. Dat is duidelijk niet gelukt”, zegt Van Slooten. „Maar het merk V&D is het sleutelen waard.”