Van ‘Jaws’ tot ‘Cocaine Bear’: hoe dierenhorror een grap werd

Eén jonge, witte haai at in 1916 twaalf mensen op aan de kust van New Jersey. Het was de dodelijkste reeks haaienaanvallen in de geschiedenis. Pas toen woedende dorpelingen met hooivorken (toen nog volop in omloop) en geweren het water opgingen, werd de haai gedood. Honderd kilometer kuststrook zou voorgoed in angst leven: ergens onder dat spiegeloppervlak wacht een volgende haai om je kinderen op te eten, met zwembandjes als garnering.

Een halve eeuw later verspreidde Steven Spielberg die haaienangst over de hele wereld met Jaws (1975). De film maakte kinderen bang om zelfs maar in bad te gaan. Daarnaast veroorzaakte het onherstelbare imagoschade voor de haai en was het een startschot voor een populair film-genre: de dierenaanvalfilm.

Nu is er een nieuwe film in dat genre: Cocaine Bear. Een socialemedia-product over een beer die tassen in het bos gedumpte cocaïne eet en op moordtocht gaat, óók gebaseerd op een waargebeurd verhaal. En hoewel filmnerds het blasfemie zullen noemen, heeft Jaws geleid tot Cocaine Bear.

Jaws stond niet op zichzelf. Horror als Creature from the Black Lagoon en sciencefiction als It Came From Outer Space had invloed op de wijze waarop Spielberg de haai (lange tijd niet) in beeld bracht. Maar in Jaws werden deze filmtechnieken voor het eerst gecombineerd met een échte dreiging die de miljoenen kijkers konden tegenkomen, al was die kans heel klein.

Jaws was een megahit en inspireerde enorm veel jatwerk: de jaren zeventig wemelde van de dierenhorror. De namen spreken voor zich: Orca, Grizzly, The Pack, Barracuda, Alligator, Day of the Animals en Roar, een leeuwenfilm die in 1981 tot schokkend veel verwondingen bij cast en crew opleverde. Maar Spielbergs formule bleek lastig te kraken. Zijn epigonen stilden de behoefte naar bloederige kaken, maar konden de spanning, diepgang en cinematografische virtuositeit van Jaws niet benaderen.

Jaws gooide Hollywood overhoop: een B-film met een groot A-film-budget, uitgebracht in duizenden zalen tegelijk: de ‘zomerblockbuster’ was geboren. De vervolgdelen op Jaws, die Spielberg weigerde te maken, melkten die formule met slinkend succes uit. Jaws 3-D liet alle geloofwaardigheid varen: een wraakzuchtige haai zwemt duizenden kilometers naar Florida om één vrouw op te peuzelen.

Er was echter één film die slaagde door het pad in te slaan dat Cocaine Bear nu ook tracht te bewandelen: Piranha (1978). De plot klinkt als dé B-film: militaire wetenschappers ontwikkelen een genetisch gemanipuleerd piranha-ras om de Vietcong aan te vallen in de rivieren van Vietnam, het programma wordt stopgezet en de piranha’s belanden in een Amerikaans meer. De film werd een culthit die een ironisch compliment van Spielberg kreeg: „The best of the Jaws-ripoffs.”

‘Jaws’-parodie

Regisseur Joe Dante slaagde omdat hij Jaws niet wilde evenaren of kopiëren, maar parodiëren. De film knipoogde zelfbewust naar Jaws; Piranha leende zo veel verhaal-elementen dat Dante bang was voor een rechtszaak van studio Universal. Het verhaal wil dat Steven Spielberg daar een stokje voor tak: hij zag de humor er wel van in en produceerde later Joe Dante’s hit Gremlins.

Piranha zette een nieuwe toon voor het animal attack-genre. Die toon was camp: schokkend excessief, ironisch of zo slecht dat het goed is. Slugs (1988) gaat over een dorp dat geteisterd wordt door vleesetende naaktslakken, Arachnophobia (1990) legt een leger giftige reuzenspinnen bewoners van een stadje één voor één om. Lake Placid (1999) lijkt over een grote alligator te gaan, maar naarmate de film vordert blijkt de echte vijand een oud vrouwtje, gespeeld door Golden Girl Betty White.

Serieus bedoelde creature features werden pas succesvol als ze een snufje camp toevoegden. Deep Blue Sea (1999) heeft een mal plot: wetenschappers proberen diep in de oceaan een geneesmiddel voor alzheimer uit op haaien, die daardoor per ongeluk superintelligent worden. De film is bij vlagen spannend, maar je herinnert je vooral de scène waarin Samuel L. Jackson middenin een inspirerende monoloog wordt gegrepen door een afzichtelijke CGI-haai: een camp-klassieker.

Zoals veel trends in de filmindustrie, ging ook de campy dierenhorror ten onder aan haar eigen excessen. Internet hielp daarbij. Sociale media belonen camp en extravagantie: daarmee val je op in een zee van cappuccino-foto’s. Video’s van bizarre film- of televisiescènes gingen snel ‘viral’ en filmproducenten zagen dat.

Haaientornado

Snakes on a Plane -over slangen in een vliegtuig - was in 2006 een vroege sociale media-hype; het Amerikaanse kanaal Syfy mikte in zijn films volledig op internetsucces. Dat lukte grandioos met Sharknado (2013): een tornado gevuld met mensetende haaien wervelt door een Amerikaanse stad. Van het acteren tot de special effects: alles was lelijk, onbeholpen en extreem slecht. Een hit op sociale media was geboren.

Het duurde vijf Sharknado-delen voor de kijkcijfers instortten. Andere films in dat kielzog – Sand Sharks, Avalanche Sharks – sloegen niet aan. Vermoedelijk omdat camp een zekere authenticiteit vereist, zoals Susan Sontag schreef in haar beroemde essay Notes on camp. De eerste Sharknado had dat nog. Natuurlijk weten de acteurs dat hun film idioot is, maar ze spelen zonder knipoog. En dát maakt het grappig. De latere Sharknado’s waren te zelfbewuste extravagantie: ‘dít gaan ze leuk vinden’.

Cocaine Bear is een nieuwe poging om dierenhorror met campy knipoog te reanimeren via een sociale media-hype. Op het eerste gezicht lukt dat aardig: de trailer ging viraal. Wat helpt is dat de film gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, al ging de échte cocaine bear niet op moordtocht maar viel hij gewoon dood neer met 30 kilo coke in zijn maag. Dat mag de pret uiteraard niet drukken.

Recensie

‘Cocaine Bear’ vindt zichzelf vooral heel grappig

Er is een term in de comedywereld die Cocaine Bear perfect beschrijft: ‘winking’, knipogen. Dat is als een film constant aan de kijker duidelijk wil maken dat het allemaal maar een grapje is. Cocaine Bear knipoogt zo veel dat je denkt dat er wat cocaïne in het oog gedwarreld is. Die constante sfeer („wij weten ook wel dat het dom is, hoor!”) wordt binnen tien minuten irritant en blasé. De plot even snel: kilo’s gesmokkelde coke belanden in het bos. Een beer vindt dat, eet ervan en gaat op strooptocht. Er zijn wat kleurrijke personages om uit elkaar gereten te worden: verpleegkundige Sari en haar dochter. Twee gangsters op zoek naar de coke en hun baas. Een politie-agent met een komisch bedoelde liefde voor honden. Een park ranger die verliefd is op een natuurbeheerder, een groep gewelddadige tieners. En meer. Het zijn te veel personages. Erger nog: allemaal krijgen ze een achtergrondverhaal en een persoonlijke missie, die zelden wordt afgerond. Het helpt niet dat de acteurs álles overacteren. Zelfs wijlen Ray Liotta, voor wie een rol als drugsbaas toch als een warme deken moet voelen. Het is de signatuur van regisseur Elizabeth Banks, die zich met Pitch Perfect 2 en een Charlie’s Angels-remake al bewees als onbekwame regisseur. Aan het eind van de film komt in beeld: In loving memory of Ray Liotta. Je vraagt je af of hij blij is met zo’n grafschrift. Horrorkomedie

Cocaïne Bear . Regie: Elizabeth Banks. Met: Ray Liotta, Keri Russell, Aldo Ehrenreich, Margo Martindale. Lengte: 95 min. ●●●●●

