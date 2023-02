Shula Rijxman (D66) na acht maanden weg als Amsterdams wethouder: ‘niet meer lekker in de rol’

Shula Rijxman (D66) stopt per direct als wethouder in Amsterdam. In een brief aan de gemeenteraad zegt ze dat ze als bestuurder „in de praktijk te vaak onderwerp van gesprek” is om haar taken goed te kunnen uitvoeren. Rijxman schrijft ook dat het wethouderschap „minder goed” bij haar past dan ze gedacht had. „Ik voel me niet meer lekker in de rol.”

Oud-NPO-voorzitter Rijxman trad in juni vorig jaar aan als wethouder voor onder meer Zorg, ICT en Deelnemingen. In raadsdebatten kreeg ze geregeld kritiek van andere partijen vanwege haar warrige en weifelende optreden. Ook werd ze vanaf haar aantreden achtervolgd door een affaire uit haar tijd bij de NPO: een klokkenluider die mogelijke misstanden bij de NPO meldde bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kreeg nooit te horen dat de verantwoordelijke topambtenaar een „vriendschappelijke relatie” onderhield met Rijxman. Het Commissariaat van de Media begon daarop een (breder) onderzoek naar belangenverstrengeling in Hilversum.

Belofte niet nagekomen

Twee weken geleden moest Rijxman in de raad verantwoording afleggen voor de subsidie van de gemeente Amsterdam aan het omstreden cold case-onderzoek naar het verraad van Anne Frank. Ze moest toegeven dat ze haar ambtenaren feitelijk geen onderzoek had laten doen naar terugvordering van het subsidiegeld – ondanks een belofte die een jaar eerder aan de raad was gedaan. Ook distantieerde Rijxman zich van het subsidiebesluit van haar voorganger Touria Meliani (GroenLinks).

Rijxman is de tweede Amsterdamse D66-wethouder in drieënhalf jaar tijd die opstapt. In september 2019 legde Udo Kock zijn taken neer als wethouder Financiën en Deelnemingen na een conflict in het college over de verkoop van de noodlijdende afvalverbrander AEB.

Lees ook: Lokale D66’ers zijn verguld met komst Rijxman, oud-collega’s in Hilversum kijken ervan op