Schiphol beperkt aantal passagiers op ochtendvluchten in meivakantie met 5 procent

Luchthaven Schiphol beperkt het aantal reizigers dat in de meivakantie ‘s ochtends vanaf de luchthaven vertrekt met 5 procent. Dit is nodig om de drukke ochtendpiek aan te kunnen en het risico te verminderen op „onacceptabele” vertragingen voor reizigers bij de check-in en controles, schrijft het bedrijf dinsdag in een verklaring. Het aantal dagelijkse reizigers zal toenemen van 40.000 in de afgelopen winterperiode tot 66.000 in de meivakantie, met op sommige dagen pieken van ruim boven de 70.000.

De reizigersbeperking is de uitkomst van overleg dat Schiphol de afgelopen week heeft gevoerd met de luchtvaartmaatschappijen. Het aantal passagiers dat in de meivakantie vanaf Schiphol kan vertrekken ligt hoger dan vorig jaar, toen dagelijks 58.000 reizigers in een vliegtuig stapten. Ten opzichte van de periode voor de coronapandemie komt het nog iets lager uit. Toen kon de luchthaven nog gemiddeld 72.000 passagiers per dag aan.

Door de onverwacht snelle terugkeer van reizigers na de coronapandemie kenden Schiphol en andere luchthavens het afgelopen jaar grote organisatorische problemen. Zo kampten onder meer de bagage- en beveiligingsbedrijven met personeelsproblemen, wat leidde tot lange wachtrijen bij de incheckbalies en voor de douane. Ook lukte het lang niet altijd om alle bagage van de passagiers op tijd in het vliegtuig te krijgen en werden tientallen vluchten geannuleerd. In augustus meldde Schiphol reizigers te compenseren die door de lange rijen hun vlucht hadden gemist.

Mede door de compensatieregeling leed Schiphol vorig jaar 77 miljoen euro verlies. Het vliegveld zette 1,5 miljard euro om, een groei van 80 procent ten opzichte van coronajaar 2021. De in november aangetreden interim-topman Ruud Sondag stelde dat de financiële prestaties van de luchthaven „geschiedenisboeken ingaan als een slecht hoofdstuk”.