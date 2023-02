PSV halveert capaciteit uitvak na veiligheidsonderzoek

PSV halveert per direct de capaciteit van het uitvak, meldt de Eindhovense voetbalclub op de eigen website. Het besluit is genomen na onderzoek naar de veiligheid van het Philips Stadion, dat werd ingesteld naar aanleiding van het deels instorten van het uitvak van NEC in Nijmegen in oktober 2021.

Na dat incident bleek uit metingen in verschillende stadions dat de constructiebelastingen in vakken waar supporters simultaan ritmisch springen mogelijk hoger kunnen worden dan tijdens de oorspronkelijke bouw was voorzien. Uit onafhankelijk onderzoek dat PSV vervolgens liet uitvoeren in het eigen Philips Stadion bleek dat „in de toekomst het uitvak, zonder aanpassingen, het enige vak is dat potentieel beschadigd zou kunnen worden.”

Stadiondirecteur Sjors van den Boogaart laat weten „daarom extra aanpassingen te gaan doen in het uitvak, want we willen vanzelfsprekend alles uitsluiten”. De capaciteitsbeperking is een tijdelijke oplossing. Er wordt volgens Van den Boogaart intussen gewerkt aan een versteviging en een permanente oplossing.

Sevilla en FC Twente

Voor de wedstrijd tegen Sevilla van donderdag in de tussenronde van de Europa League heeft de beslissing geen gevolgen, omdat er maar een beperkt aantal Spaanse supporters naar Eindhoven zou komen. Voor de wedstrijd van zondag tegen FC Twente zou het uitvak wel vol zitten, maar de helft van de uitsupporters is nu toch niet welkom.

Volgens PSV hebben de KNVB, de UEFA en de gemeente Eindhoven begrip voor de ontstane situatie.

Incident bij NEC

Op 17 oktober 2021 stortten in het NEC-stadion in Nijmegen direct na de wedstrijd tegen Vitesse de onderste rijen van het uitvak in, toen de uit Arnhem meegereisde fans al springend de 0-1 winst aan het vieren waren. Een container onder de tribune ving het omlaag komende beton op, waardoor er alleen sprake was van materiële schade en geen gewonden vielen.

In reactie op het incident scherpte de KNVB vorig jaar de veiligheidseisen voor stadions aan en moeten ze voldoen aan het Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal van de overheid. Ook komt er jaarlijks een verplichte opleidingsdag voor clubbestuurders in het kader van stadionveiligheid.

Heracles Almelo verstevigde afgelopen zomer uit voorzorg de tribunes naar aanleiding van het incident bij NEC en de daaropvolgende veiligheidsonderzoeken.