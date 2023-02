Oekraïense Tarzan laat niet met zich sollen

In tijden van oorlog biedt maar weinig zoveel hoop als een goede verzetsroman. Zo’n boek waarin een kleine belegerde minderheid het opneemt tegen een grote duivelse agressor. Juist daarom lezen sinds de Russische invasie in hun land veel Oekraïeners Tigrolovi (Tijgerjagers) van Ivan Bahrianyi (1907-1963). Die roman verscheen voor het eerst in 1946 in Duitsland, waar de Oekraïense schrijver een jaar eerder een veilig heenkomen had gevonden op de vlucht voor de communistische overheersers van zijn land. Eerder, in 1932, hadden die hem wegens ‘contrarevolutionaire’ literaire activiteiten tot vijf jaar strafkamp veroordeeld.

Ivan Bahriany: The hunters and the hunted. Te downloaden via de volgende link, St Martin’s Press, 245 blz.

Ik las Tigrolovi in de Engelse vertaling (waarin de schrijver de laatste i van zijn achternaam verloor) en belandde in een exotische avonturenroman zoals die tegenwoordig niet meer geschreven worden. Het einde deed me zelfs denken aan een Tarzan-film, compleet met hartstochtelijke kus.

Het verhaal speelt zich af in de jaren dertig in Oost-Siberië, tijdens de hoogtijdagen van de Sta-linterreur. Dagelijks arriveren er vanuit Moskou speciale treinen van de geheime politie NKVD met gevangenen, die vervolgens naar dwangarbeiderskampen worden gevoerd. Veel van die gevangenen komen uit Oekraïne, waar Stalin sinds 1928 de boerenbevolking met geweld in collectieve landbouwbedrijven joeg. Het gevolg daarvan was hongersnood, waarbij miljoenen Oekraïners omkwamen en honderdduizenden anderen naar Siberië werden gedeporteerd.

De roman begint met de ontsnapping uit zo’n gevangenentrein van de 25-jarige Oekraïense kozak Hryhory Mnohohrisjnyi. Hij is de Tarzan van het verhaal. Algauw besef je dan ook dat hij niet met zich laat sollen.

Het einde doet denken aan een Tarzan-film, compleet met hartstochtelijke kus

Tijdens zijn vlucht belandt hij op de taiga bij de jagersfamilie Sirko. Hij wordt er onthaald als een verloren zoon, ook omdat hij de dochter, de mooie Natalka, uit de klauwen van een beer heeft gered.

De Sirko’s staan symbool voor de vrijheid. Ze kunnen hun eigen gang gaan, al ligt het gevaar voortdurend op de loer. Dat laatste blijkt wanneer de NKVD ook op de taiga met zuiveringen begint. Soms vallen hele dorpen aan hun wreedheid ten prooi. Maar als je een beer of een tijger aankunt, zoals de Sirko’s, dan weet je natuurlijk ook hoe je Stalins beulen van je af moet houden.

Bahrianyi vertelt een smakelijk en soms behoorlijk sentimenteel verhaal. Watervallen, dichte bossen, wilde rivieren, gevaarlijke rotspartijen, een sneeuwstorm, de ontluikende lente, het is er allemaal in overvloed. Om Stalins wreedheid te benadrukken, laat Bahrianyi een andere jager opdraven die met het laatste nieuws over de terreur in Oekraïne komt aanzetten.

Even dreigt het mis te gaan als Hryhory naar Chabarovsk gaat om pelzen te verkopen en munitie in te slaan. Daar blijkt dat alle topfunctionarissen van de stad door de NKVD zijn gearresteerd. Het is de opmaat naar Hryhory’s wraak op zijn grote vijand, NKVD-baas Medvin. Gezien de huidige populariteit van Tigrolovi in Oekraïne, is niet moeilijk te raden hoe dat afloopt.

Op deze plek schrijft NRC over de populairste boeken van dit moment. Reacties: boeken@nrc.nl