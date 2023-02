‘Missing’: via je toetsenbord je moeder opsporen in vaardige desktopthriller

Het heeft iets confronterends. Heb je net thuis je computer uitgezet om naar de bioscoop te gaan, word je weer geconfronteerd met een computer waarop allerlei vensters openstaan. Net als Searching (2018) speelt Missing zich volledig af op een computerscherm, aangevuld met smartwatch-beelden, Street View-locaties en FaceTime-gesprekken. Missing is dan ook een soort sequel, bedacht door dezelfde makers. Het verhaal van Searching – vader zoekt verdwenen dochter – duikt hier op in een true crime-serie waar de hoofdpersoon aan verslaafd is. Een knipoog; verder houdt Missing zich verre van mediakritiek. Technologie is een zegen, geen vloek.

De laptop-camera van de achttienjarige June filmt haar terwijl ze in Los Angeles stiekem van alles regelt, met name drank, om te vieren dat haar moeder Grace met haar nieuwe vriend op vakantie gaat naar Colombia. Op het vliegveld appt Grace nog „ik hou van je”, maar June is al in feeststemming: er kan slechts een duimpje vanaf als antwoord. De feeststemming verdwijnt als Grace spoorloos blijkt te zijn verdwenen. June gaat koortsachtig naar haar op zoek met hulp van internet, een vriendelijke Colombiaan en een plaatselijke FBI-agent.

Digitale detective June is zeer computervaardig, ze kraakt wachtwoorden, kan moeiteloos multitasken en kan razendsnel vinden wat ze nodig heeft. Privacygevoelige internetcritici zien hier hun gelijk bevestigd: zet al die Google-vinkjes uit, wis regelmatig je zoekgeschiedenis en deel je locatie niet.

Naast schaamteloze reclame voor Apple- en Google-producten is Missing een bijdrage aan het groeiende subgenre van de desktopthriller. De film is weinig consequent in het gebruik van computerbeelden: het ene moment zijn ze haarscherp, het andere moment vaag en korrelig. Ook beweegt de laptopcamera mee met June, wat in het echt niet kan. Wie dat voor lief neemt, ziet een redelijk spannende thriller die zijn verhaal met vaart vertelt. De boodschap dat je in deze dolgedraaide wereld soms de tijd moet nemen om in het echt met elkaar te communiceren is wat belerend.

Thriller Missing Regie: Nick Johnson, Will Merrick. Met: Storm Reid, Nia Long, Ken Leung, Joaquim de Almeida. Lengte: 111 min. ●●●●●

