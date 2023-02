Met opschorten START-verdrag vergroot Poetin de nucleaire dreiging

Met de aankondiging dat Rusland zijn deelname aan kernwapenverdrag START opschort, heeft president Poetin dinsdag opnieuw de nucleaire dreiging in de wereld vergroot. Daarmee, zo reageerde NAVO-secretaris Stoltenberg direct, „is de complete architectuur van wapenbeheersing gesloopt”. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, noemde de stap „erg ongelukkig en zeer onverantwoordelijk”.

Een jaar na het begin van de invasie in Oekraïne is het conflict ver uitgestraald buiten het slagveld. Niet alleen wordt de inzet van tactische kernwapens voor het eerst sinds de jaren 80 serieus besproken, ook worden de contouren van de twee machtsblokken uit de Koude Oorlog weer zichtbaar. De spanning tussen China en de VS is sinds de open-deurpolitiek van de jaren 70 niet zo hoog opgelopen als de afgelopen weken.

En dat in een tijd dat incidenten de verhoudingen tussen China en de VS onder druk zetten. Beijing weersprak op hoge toon („stop het verspreiden van vals nieuws”) de bekendmaking van minister Blinken dit weekend, dat China ernstig overweegt wapens te leveren aan Rusland. Maar de regeringswoordvoerder zei ook, kennelijk in reactie op de Amerikaanse waarschuwing dat Chinese wapenleveranties „onacceptabel” en „een rode lijn” zijn, dat het niet aan wapengroothandelaar VS is om China op te dragen hoe het zich dient te gedragen.

Na een jaar van aarzelen lijken de Chinezen steeds meer partij te kiezen. Dinsdag meldde de Wall Street Journal dat de Chinese president Xi een bezoek aan Poetin voorbereidt en dat zijn land „een actievere rol wil spelen bij de beëindiging van het conflict”. Xi zou daarbij willen onderstrepen dat kernwapens niet mogen worden ingezet in de oorlog.

Verlengen van verdragen

De essentie van de START-besprekingen, begonnen in de jaren 70 en sindsdien telkens in nieuwe verdragen uitmondend, is dat Rusland (destijds: Sovjet-Unie) en de VS het aantal langeafstandskernraketten beperken en dat beide landen inspecties mogen uitvoeren op elkaars grondgebied om te zien of ze zich aan de afspraken houden. De regering-Biden heeft dat verdrag, in 2010 getekend door toenmalig president Obama en zijn toenmalige Russische ambtgenoot Medvedev, in 2021 verlengd tot 2026. De regering-Trump wilde de afspraken niet verlengen omdat het Chinese kernwapenarsenaal buiten het verdrag blijft en Amerikaanse wapenreductie tegenover een ongecontroleerd China heilloos leek. China heeft steeds laten weten niets te zien in afspraken over zijn kernwapens.

De situatie met Rusland ligt in zoverre anders, dat Poetin sinds het begin van de oorlog de dreiging van de inzet van tactische nucleaire wapens – die niet onder START vallen – steeds levend heeft gehouden. Eerdere opmerkingen over de paraatheid van dat deel van het Russische leger, over de verdediging van zijn land „met alle middelen” en de waarschuwing in zijn toespraak van dinsdag, dat hij de hervatting van kernproeven niet onmogelijk acht, zetten alleen maar meer spanning op de situatie.

Poetin zei in zijn toespraak dat het „absurd” zou zijn om de Amerikanen toegang te geven tot Russische nucleaire installaties, waarna de VS die informatie zou doorspelen aan de Oekraïners voor nieuwe aanvallen. Het bliksembezoek van president Biden maandag aan Kiev en zijn dinsdag in Warschau herhaalde verzekering dat de Amerikaanse steun aan Oekraïne „onwankelbaar” is, is voor Poetin een steeds vers blijvende aanleiding om de oorlog in Oekraïne af te schilderen als een verdediging tegen westerse agressie tegen Rusland. Volgens hem streven de VS naar een „strategische nederlaag” van Rusland.

Het opschorten van de START-afspraken verandert weinig aan de situatie van nu. Tijdens de coronapandemie waren de inspecties in 2020 stilgelegd en nadat de beperkingen van het internationale verkeer goeddeels werden opgeheven, kwam Rusland met telkens nieuwe excuses om de inspecties uit te stellen. Vorige maand meldde het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat Rusland zijn inspectieverplichtingen niet nakomt.

Met START staat de laatste van de kernwapenverdragen die beide nucleaire grootmachten nog in stand hielden, op instorten. In 2019 zegde de regering-Trump het INF-verdrag voor middellangeafstandsraketten op, ook omdat Rusland zich niet aan de afspraken hield en China buiten de overeenkomst bleef.