Iran beloont aanvaller Salman Rushdie met 1.000 meter ‘waardevolle’ landbouwgrond

Een secretariaat voor het uitvoeren van ayatollah Khomeini’s fatwa tegen de Britse schrijver Salman Rushdie, gaat Hadi Matar, de man die de schrijver vorig jaar neerstak, belonen met 1.000 vierkante meter „waardevolle en vruchtbare landbouwgrond”. Dat melden Iraanse media dinsdag. Mohammad Ismail Zarei, leider van het secretariaat, zei maandag: „We zijn de jongeman zeer dankbaar voor zijn heldhaftige daad en het uitvoeren van de historische fatwa van ayatollah Khomeini”. In augustus 2022 werd Rushdie vlak voor een lezing in de Verenigde Staten tien keer in zijn gezicht, hals en buikstreek gestoken. „Met deze actie heeft hij Rushdie aan één oog blind gemaakt en zijn arm verminkt om moslims gelukkig te maken”, voegde Zarei eraan toe.

De landbouwgrond zal tijdens een speciale ceremonie worden toegekend aan Matar, of aan iemand die het namens hem in ontvangst neemt. Matar wordt verdacht van mishandeling en poging tot moord en zit momenteel vast in een gevangenis in New York in afwachting van het proces tegen hem. Naar verwachting zal dit proces volgend jaar beginnen.

De toenmalige Iraanse leider ayatollah Khomeini riep op 14 februari 1989 in een islamitisch decreet, een fatwa, op om Salman Rushdie te vermoorden. De fatwa werd uitgeroepen na de publicatie van Rushdies roman The Satanic Verses (De duivelsverzen), omdat dat boek anti-islamitisch zou zijn. Sindsdien ontvangt de schrijver talloze doodsbedreigingen en zijn er meerdere aanslagen op zijn leven gepleegd. De Iraanse regering heeft zich inmiddels gedistantieerd van de fatwa, maar er zijn nog steeds moslimextremisten die vinden dat Rushdie dood moet wegens de manier waarop hij de profeet Mohammed neerzet in zijn boek. Wie Salman Rushdie vermoordt, krijgt volgens Zarei het resterende deel van het land.

