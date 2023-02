In hal 1 van de Huishoudbeurs, in de RAI in Amsterdam, heeft de BoerBurgerBeweging een standje gehuurd en op zaterdagmiddag staat er een lange rij. Het ene na het andere groepje vrouwen, heel soms is er een man bij, wil op de foto met Caroline van der Plas. „Hallo”, zegt ze, als ze een arm om iemand heen slaat. Of: „Hee hoi, waar komen jullie vandaan?”

Buiten de hal was een beveiliger naar haar toe gekomen: „Mijn moeder heeft op u gestemd!” Binnen wist niemand dat ze zou komen, sinds ze wordt bedreigd laat BBB niet meer van tevoren weten waar ze is. Bezoekers lopen toevallig langs, op weg naar de wc. In de rij staan veel vrouwen die in de zorg werken: als verzorgende, secretaresse, gastvrouw. Een paar zijn schoonmaakster, er is er één die zich laat inhuren voor catering, een man van 73 vertelt dat hij in een magazijn werkte. Over Van der Plas hoor ik dat die „opkomt voor de mensen”. Veel noemen haar „oprecht en eerlijk” en als ik vraag hoe ze dat zo zeker weten: dat wéten ze niet zeker. Het is „een gevoel”, zegt Anja Neef (55) vrouw uit Bedum. „Ze straalt een warm hart uit”, vindt Yvonne Langendoen (57) uit Oostvoorne. Rianne Verbij (56) uit Vlissingen zegt dat ze één keer eerder een politicus zo vertrouwde: „Pim Fortuyn.”

PvdA’ers als Jetta Klijnsma en Ronald Plasterk kwamen jaren geleden ook naar de Huishoudbeurs, in verkiezingstijd. Op de Libelle Zomerweek hadden de PvdA en de SP in 2016 standjes naast elkaar – om met de kiezers te praten voor wie ze, vonden ze, waren opgericht. GroenLinks-leider Jesse Klaver ging in 2017 en 2018 in zijn ‘kantinetour’ ook op zoek naar mensen „in dienstbare beroepen” die het land „draaiende” hielden. Maar nu? Over drie weken zijn de Provinciale Statenverkiezingen, op de RAI is er behalve BBB geen andere politieke partij.

Bij het standje van BBB kom ik één vrouw tegen die in 2019 op de SP stemde. En één op 50Plus. Er is ook een ex-CDA’er. Alle anderen die ik spreek stemden bij vorige verkiezingen op de PVV of FVD.

Om drie uur staat een groepje studenten uit Utrecht om Van der Plas heen, ook voor een foto. Jim Brink (26), die antropologie studeert, zegt dat ze met ‘vriendinnenkorting’ voor tien euro per persoon een kaartje hebben gekocht om de hele dag gratis alcoholische drankjes te proeven. Hij is lid van de PvdA en noemt Van der Plas „in zekere zin populistisch” omdat ze „inspeelt op de gevoelsmatige kloof tussen stad en platteland”. „Maar mensen voelen zich door haar vertegenwoordigd en ze trekt zich niks aan van politieke spelletjes. Ik vind Caroline cool.”

De PvdA had, vindt hij, ook op de Huishoudbeurs moeten staan. „Ze zullen wel aan het vergaderen zijn met GroenLinks.” Of hij óók op de foto had gewild met Attje Kuiken? „Ja hoor, ik denk van wel.”

