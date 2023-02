Iers supertalent Paul Mescal zou dit jaar de Oscar moeten winnen

Hij gaat hem vast niet krijgen. Paul Mescal. Die Oscar voor beste mannelijke hoofdrol. Hij moet het opnemen tegen landgenoot Colin Farrell in het fabelachtige The Banshees of Inisherin. Het is sowieso een goed Oscarjaar voor Ieren, want ook Farrells tegenspelers Brendan Gleeson en Barry Keoghan zijn genomineerd, in de categorie beste bijrol. Er circuleert een uitermate geestig in elkaar geknutseld filmpje op sociale media waarin het viertal zogenaamd de ochtend na de Oscars dronken naar huis danst en waggelt. Want Brendan Fraser is op dit moment favoriet voor zijn comebackrol in The Whale.

Eigenlijk zou Mescal dat moeten zijn. De net 27 geworden Ierse acteur die genomineerd is voor zijn rol als jonge vader in Charlotte Wells’ semi-autobiografische regiedebuut Aftersun is niet alleen een van de grootste ontdekkingen van het afgelopen jaar, maar ook een acteur die in zijn prille carrière opvalt door het soort acteren waarmee je normaliter niet snel prijzen wint. Hij schittert van ondraaglijke lichtheid in deze film over de zwaarte van herinneringen. Omdat het zo bijna onzichtbaar is wat hij doet, en tegelijkertijd zo transparant zelfs dat je het gevoel hebt dwars door hem heen te kunnen kijken.

En toch is het niet alleen ‘aanwezigheid’. Natuurlijk: de camera houdt van hem. Toen actrice Olivia Colman hoorde dat Mescal haar tegenspeler zou zijn in de film The Lost Daughter (2021), zo vertelde ze in de Engelse pers, durfde ze hem bijna niet in de ogen te kijken, zo engelachtig mooi vond ze hem. En dat past dan weer goed bij hun gezamenlijke scène, waarin Colman als Harvard-professor op werkvakantie het hof gemaakt wordt door een jonge toerist die haar zoon zou kunnen zijn. In die cruciale scène wijdt hij haar in de geheimen van het eiland in waar ze ongestoord aan haar onderzoek hoopt te kunnen werken. En geeft zij hem een inkijkje in haar ziel, waardoor van alles in de plot in beweging wordt gezet.

Wegdroomserie ‘Normal People’

Mescal was toen al bekend van Normal People (2020), een Ierse miniserie naar het populaire boek van Sally Rooney over twee middelbareschoolliefjes uit verschillende sociale klassen en hun knipperlichtrelatie gedurende school- en studietijd. Het leek wel of iedereen Normal People keek tijdens de pandemie, een wegdroomserie bij uitstek. En iedereen, man of vrouw, oud of jong, werd verliefd op Paul Mescal. Zo ook de Amerikaanse singer-songwriter Phoebe Bridgers, die via Twitter met hem flirtte. Alsof Mescal nog niet sexy genoeg was in Normal People kwam de zomer van 2020 haar re-release van het Rolling Stones-nummer Scarlet uit met een begeleidende videoclip waarin Mescal zogenaamd vol dronken hartzeer voor de camera danst. De relatie van Bridgers en Mescal overleefde de pandemie niet, liet Mescal vorige week weten aan Vanity Fair.

Dat hij acteur zou worden stond niet bij voorbaat vast. Hij droomde eerder van een carrière als profvoetballer – althans in de variant die bekendstaat als ‘peil’, een Ierse mix van rugby en voetbal met vijftien spelers aan elke kant. Maar een blessure besliste anders, waarop hij na de toneelschool doorbrak in het theatercircuit van Dublin. Normal People was zijn eerste tv-rol en leverde hem meteen een Bafta (Britse Oscar) voor beste acteur op.

Van de tien nieuwe projecten die op stapel staan (ongeveer evenveel als zijn filmografie tot nu toe) is de nieuw Gladiator-film de meest prestigieuze. Als alles doorgaat zal hij ergens in de herfst van 2024 te zien zijn als Romeinse vechtjas op wraakmissie in Ridley Scotts herbewerking van zijn eigen succesfilm met Russell Crowe. Voor die tijd liggen er nog een spionnenfilm, een ecothriller en een hedendaags spookverhaal te wachten. We gaan nog heel veel meer kanten zien van Paul Mescal.

