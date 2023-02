Normaal gesproken winnen films over moordlustige clowns geen prestigieuze filmprijzen. Maar wél in 2019. Toen won Joker, een film over de oorsprong van de aartsvijand van Batman, de Gouden Leeuw in Venetië en de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol. De film was een prima karakterstudie. Maar wat echt aansloeg, was de anti-elitaire boodschap van de film. Nog altijd zie je op sociale media ‘inspirerende’ quotes uit de film langskomen, zoals ‘Never expect’ met een foto van een rokende clown erbij.

Deze week dacht ik dat het weer even 2019 was. De inspirerende quotes namen exponentieel toe. Filmvrienden praatten over Joker en een influencer op een persevenement vroeg mij of ik de nieuwe beelden al had gezien. Het bleek om één foto te gaan van Joker: Folie à Deux, het pretentieus getitelde vervolg op Joker, waarop horrorclown van dienst Joaquin Phoenix en Lady Gaga elkaar in de ogen kijken. Joaquin met zijn Oscarwinnende, geslagen-puppy-ogen, Gaga met angstig ontzag, als in een stripboek op haar gezicht getekend. Als je de reacties gelooft kan de Oscar nu al gegraveerd worden. Ik kreeg er echter een naar gevoel van.

Anti-elitefilms zijn hot de laatste jaren. Joker is geen unicum, maar een uitwas van het nieuwste verdienmodel van Hollywood. Kijkers haakten de laatste drie jaar massaal in op entertainment met plagerige elitekritiek.

Dat klinkt cynisch en pretentieus zoals eerstejaars politicologiestudenten die Marx quoten pretentieus zijn, maar het is wel waar. Talloze films en series worden nu geprezen om hun maatschappijkritiek: Parasite, Glass Onion: A Knive’s Out Story, Search Party, The White Lotus (de koning van het genre), Nine Perfect Strangers, Triangle of Sadness... en volgend jaar komt Brandon Cronenberg zelfs met een film die omschreven wordt als „The White Lotus, maar dan horror”.

Bijna al deze producties komen van grote Hollywoodstudio’s. De elite neemt de elite op de hak. Dat is in principe niet erg. Maar het wordt tergend als de film niet verder komt dan een vagelijk anti-elitair sentiment, wat geldt voor vrijwel al het bovenstaande entertainment. De producten in het anti-elitegenre zijn geen vlijmscherpe messen die de hedendaagse maatschappij fileren, eerder ijskrabbers die op zijn hoogst een glanzend laklaagje van de elite afschrapen. En kritiek op de elite zonder diepgang is populisme.

Het is wel degelijk mogelijk om het goed te doen. Zo stelde Parasite diepgaande vragen bij de klassenongelijkheid van de Zuid-Koreaanse maatschappij. En ook Fleishman Is in Trouble, de serie die vandaag de cover van onze filmbijlage siert, is genuanceerd in de aanklacht van de één procent. De kritiek komt van binnenuit. Ja, de elite drinkt thee met de pink omhoog en draagt yoga-broeken in Bentleys, maar in de serie blijven ze mensen – met rationele redenen voor hun gedrag.

Maar als Joker: Folie à deux net zo wordt als haar voorganger, dan is het anti-elitesentiment wederom niets meer dan een extra plotmechanisme. Puur effectbejag. Daarom voelde ik mij ongemakkelijk bij die foto van Lady Gaga. Wie is er minder in staat tot eerlijke kritiek op de elite dan een wereldwijde popster?

Het heet greenwashing, als oliebedrijven laadpalen plaatsen om de aandacht van zichzelf af te leiden. Maar hoe heet het als de één procent films maakt die die één procent plagen? Screenwashing?

Tristan Theirlynck is filmrecensent.