Geen bonussen topbestuurders Philips, behalve voor aftredende Frans van Houten

Philips ziet af van de bonussen voor topbestuurders over vorig jaar. Dat blijkt uit het jaarverslag van Philips dat dinsdag werd gepubliceerd. De raad van commissarissen en het bestuur zouden gezamenlijk tot deze beslissing zijn gekomen. Alleen de vertrokken bestuursvoorzitter Frans van Houten wil zijn bonussen niet afstaan.

Voor het afgelopen jaar ontvangt Van Houten, officieel nog tot en met april in dienst bij het bedrijf, een salaris van 1,75 miljoen euro, waaronder 450.000 euro aan bonussen. Vorig jaar hield de Philips-top nog vast aan het bonusbeleid, ondanks felle tegenstand van aandeelhouders. Topbestuurders hebben normaal gesproken recht op een bonus in cash, maar ook een bonus in aandelen die over een langere termijn geldt. Van beide bonussen zien de drie andere topbestuurders van het bedrijf, in tegenstelling tot Van Houten, af.

Bestuursvoorzitter Roy Jakobs spreekt van een „zeer teleurstellend jaar” voor zijn bedrijf. Philips voerde zowel in oktober als afgelopen maand ontslagrondes en een reorganisatie door. 10.000 mensen zouden daardoor de komende jaren hun baan verliezen. Het was ook een jaar waarin de zaak met de slaapapneu-apparaten Philips bleef achtervolgen. Naar eigen zeggen wil Jakobs met het bedrijf „in 2023 dringend maatregelen nemen om de patiëntveiligheid en -kwaliteit te versterken”.

