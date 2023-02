Europese Commissie uit op volledig verbod op bodemvisserij in Natura 2000-gebieden

De Europese Commissie wil in 2030 een verbod hebben op bodemvisserij in beschermde Natura 2000-gebieden. Dat staat in een actieplan dat de Litouwse Eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Visserij) dinsdag heeft voorgelegd. Sinkevičius wil dat lidstaten het verbod vanaf 2024 stapsgewijs invoeren. Zijn actieplan roept ook op tot een meer energie-efficiënte en minder van fossiele brandstoffen afhankelijke visserijsector.

Lees ook: Ook in beschermde natuurgebieden in de Noordzee wordt gevist

Op dit moment is bijna een derde van de Noordzee beschermd natuurgebied. Dat betekent niet dat er niet gevist mag worden: bodemvisserij is in slechts 5 procent van het beschermde Noordzeegebied verboden. In totaal is slechts 0,3 procent van de Noordzee gesloten voor welke vorm van visserij dan ook. Veel Nederlandse visbedrijven verdienen een belangrijk deel van hun inkomen met bodemvisserij.

Groot probleem

Het visgebied van de Nederlandse garnalenvissers ligt zelfs vrijwel volledig in beschermde delen van de Waddenzee en de Noordzee. Daar hebben ze speciale vergunningen voor. Een verbod op bodemvisserij in Natura 2000-gebieden is dus funest voor de sector, zegt ook Durk va Tuinen van de Nederlandse Vissersbond tegen persbureau ANP: „Als ze daar niet meer kunnen vissen, dan heeft de garnalenvisserij echt een groot probleem.”

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, hoopt dat de maatregel ertoe leidt dat meer vissoorten naar zee terugkeren. Veel hoop is daarbij gevestigd op technologische innovaties: die kunnen volgens het actieplan bijdragen aan een selectievere visserij, die jonge vissen en gevoelige soorten tegen de netten beschermt.