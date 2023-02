Een mislukt huwelijk en een onverklaarbare afwezigheid in ‘Fleishman Is in Trouble’

Na vijftien jaar huwelijk gaan Toby en Rachel Fleishman uit elkaar. Op het moment waarop de tv-serie Fleishman Is in Trouble begint, betrekt de verbitterde Toby een nieuw, en tot schrik van zijn verwende dochter Hannah veel kleiner appartement in snikheet Manhattan. Toby zorgt in de weekenden voor Hannah en zoontje Solly. Maar op een dag dropt Rachel veel eerder dan afgesproken de kinderen bij hem. Ze gaat een weekend naar een yoga-retreat, maar laat vervolgens niets meer van zich horen en is onbereikbaar. Tot woede van Toby: zie je wel, ze is een onverantwoorde moeder!

Vanaf dat moment laat de serie, naar het boek van Taffy Brodesser-Akner, zien hoe het Toby, een leverarts, vergaat. Daarnaast zien we flashbacks naar het verleden: hoe Toby en Rachel elkaar ontmoetten en het begin van de vriendschap tussen Toby en twee studiegenoten die hij na vijftien jaar weer opzoekt, Libby en Adam. Met hen klaagt hij steen en been over de overambitieuze Rachel, die volgens Toby stelselmatig geld, roem en status verkoos boven haar familie. Ook is hij kritisch op de geprivilegieerde vrienden van Rachel, die enorm vastzitten in hun bubbel van succes, geld en aanzien. Fleishman Is in Trouble is deels een satire over de zelfgenoegzaamheid van de bovenklasse die zich niets aantrekt van moraal, zolang er maar geld verdiend wordt.

Maar dat is niet het hele verhaal, zoals ook de openingssequentie impliceert waarin de camera over een New York vliegt dat ondersteboven getoond wordt, waarna de camera 180 graden draait en eindigt bij Toby in bed – een stijlvorm die meermaals terugkeert. Die perspectiefwisseling is essentieel, al duurt het tot aflevering zeven – de beste – voordat de kijker een geheel andere kijk krijgt op zowel het mislukte huwelijk als op Rachels onverklaarbare, en in Toby’s ogen zeer egocentrische afwezigheid. Dat de behoorlijk zelfingenomen Toby alle aandacht krijgt, van zowel makers als personages, is thematisch gezien een meesterzet. Want Toby is hét symbool van een man die te veel ruimte inneemt, het liefst om over zichzelf te praten. Toch is hij ook een goede vader, hij is slechts deels de boosdoener.

Een aantal bijfiguren, allemaal mannen, doen kwalijker dingen dan Toby, onder wie een gynaecoloog en de echtgenoot van een van Rachels vriendinnen. Dat Rachel een agentschap (agency) runt voor talenten uit de theaterwereld is ook relevant, al was het maar omdat haar eigen vermogen tot handelen (agency) door mannen bepaald of beperkt wordt, met allerlei nare gevolgen.

Het verhaal wordt in voice-over verteld door Libby, de beste vriendin van Toby die thuis in New Jersey voor haar kinderen zorgt. Ooit cijferde zij zichzelf weg bij een mannenblad, nu wil ze een boek schrijven. Libby zit midden in een midlifecrisis. Heeft ze niet te snel haar vrijheid en onafhankelijkheid opgegeven? Dat ze bij een mannenblad werkte, kleurt dan weer haar perspectief: een van haar helden is een macho-journalist, een leuke bijrol van Christian Slater. Hoewel journalist kiest ze zonder meer partij voor Toby, zonder na te denken over Rachels kant van het verhaal. Totdat haar de schellen van de ogen vallen.

Fleishman Is in Trouble kan bogen op prima acteurs, met Jesse Eisenberg op zijn meest neurotisch, maar verliest gaandeweg iets van zijn focus en scherpte. En na de geweldige zevende aflevering is het einde ronduit teleurstellend. Al was het maar omdat Rachel er opeens weer niet toe doet. Haar zoveelste afwijzing.

Dramaserie Fleishman Is in Trouble Van: Taffy Brodesser-Akner. Met: Jesse Eisenberg, Claire Danes, Lizzy Caplan, Adam Brody. Disney+, 8 afl. van 43 tot 67 min. ●●●●●