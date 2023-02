Een koningin van de naakte molrat is oneindig vruchtbaar

Oneindige vruchtbaarheid. Dat is één van de aspecten die vrouwelijke naakte molratten van mensen en andere zoogdieren onderscheidt, schrijven Amerikaanse en Canadese biologen in Nature Communications. Van mensen en onder meer muizen is bekend dat de vruchtbaarheid samenhangt met de eindige hoeveelheid eicellen die al vóór de geboorte in vrouwelijke embryo’s wordt aangemaakt. Maar bij de naakte molrat vindt die zogeheten oögenese pas ná de geboorte plaats, in extreem hoge aantallen. Ook zijn de aangemaakte eicellen van zeer goede kwaliteit.

De naakte molrat (Heterocephalus glaber) is een knaagdiersoort uit het oosten van Afrika en leeft in grote, ondergrondse kolonies. De dieren hebben zoals hun naam al aangeeft geen lichaamsbeharing en extreem grote voortanden, die ze gebruiken bij het graven van tunnels. Aan het hoofd van elke kolonie staat een koningin: de enige die baby’s krijgt, en dat dus haar leven lang. (Het enige andere zoogdier dat er zo’n eusociale, insectachtige hiërarchie op nahoudt is de Damaraland-molrat uit zuidelijk Afrika.)

Die voortdurende reproductie is opvallend, want het leven van naakte molratten duurt al veel langer dan dat van andere knaagdieren. Een koningin krijgt tot wel vijf worpen per jaar, met zo’n dertien nakomelingen per keer. Dat betekent dat ze in haar leven ruim 2.000 kinderen kan krijgen.

Strijd om de troonopvolging

Al langer was bekend dat een naakte molratkoningin van zes maanden oud een eicellenvoorraad heeft die tien keer zo groot is als andere zoogdieren van dezelfde ouderdom en grootte. Maar pas nu is het precieze oögeneseproces ontrafeld. Zo blijkt dat álle vrouwelijke naakte molratten stamcellen hebben die zich tot eicellen kunnen ontwikkelen, maar dat dat in de praktijk alleen bij de koningin gebeurt. Ook de initiële stamcellenvoorraad is veel groter dan bij andere knaagdieren: acht dagen na de geboorte zijn dat er al zo’n 1,5 miljoen. Bij de koningin vindt in de maanden daarna de oögenese plaats, maar er blijven ook stamcellen over voor latere ei-ontwikkeling – die werden bijvoorbeeld nog aangetroffen in het lichaam van een zes jaar oude koningin.

Om te testen wat er gebeurde als de koningin wegvalt, verwijderden de biologen diverse driejarige ondergeschikte vrouwtjes uit de kolonie. Als ze bij een mannetje werden geplaatst, kwam de ontwikkeling van hun eicellen alsnog op gang. In tegenstelling tot bijen, die al dan niet als koningin geboren worden, kan élke vrouwelijke naakte molrat dus koningin worden. Als hun voorgangster overlijdt, gaan de vrouwtjes onderling de strijd aan om de troonopvolging.

Wat de eicellen van de naakte molrat extra bijzonder maakt, is dat ze van hoge kwaliteit blijven – menselijke eicellen verslechteren naarmate ze ouder worden.