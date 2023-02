Carnaval 2023 is weer even feestelijk als altijd, zo blijkt uit deze foto’s

Alaaf! Van Oeteldonk tot Mestreech, in 2023 gaat carnaval voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie weer in volle glorie door in het zuiden van het land. De doorgewinterde carnavalsvierders en wat onbeholpen Randstedelingen treffen elkaar op straat, in massieve feesttenten en in kleine cafés. Is dat weer als vanouds gezellig? Gelukkig wel.