Alle beleidsmakers in Su zijn stoffig

Het is je vast en zeker niet ontgaan, de plunderingen in het centrum van Paramaribo als protestactie tegen de overheid. Wij van de Smibanese University hebben roots in Suriname, vandaar dat we begaan zijn met dingen die daar gebeuren. Deze week kunnen we aan de hand van deze ‘nieuwe’ ontwikkeling de Smibologische wetenschap achter het woord stoffig toelichten.

Plunderen is nooit, en dus ook niet in dezen, het voornaamste doel geweest van de protesterenden. Zulke shit is altijd een gevolg wat opborrelt, en moet je zien als een extract van het protest. Het is een symbolische daad van weerstand, de weerstand tegen de economie en de overheid. Er worden al maandenlang vreedzame protesten gevoerd tegen het kabinet. Als die shit geen gehoor krijgt, they have to turn it up a notch, snapje? Het Surinaamse volk is soob! Alles heeft te maken met de wankelende economie.

De koers van de Surinaamse dollar daalt met de dag, de prijzen stijgen, maar de lonen van mensen blijven hetzelfde. Die libi is taai daar en het huidige kabinet, kabinet-Santokhi, is de schuldige. Deze kill had namelijk beloofd dat hij de economie zou stabiliseren, werk zou creëren en nog allerlei loze beloftes. En je weet wat ze zeggen, belofte maakt schuld.

Stoffig [bnw.]stoff’ich 1. Iets wat of iemand die gedrag vertoont dat niet up to date is met het heden. 2. Verouderde shit 3. Stiffe ouderwetse gedragingen, bijv: die outje van je is stoffig, broer. Draag Dior ofzo, pa! / altijd komt me oom met stoffige films op me / hij denkt hij is gaande met ze stoffige waggie

Maar het probleem in Su is veel dieper dan alleen zijn falen. De kern van het probleem zit ‘m in het feit dat alle beleidsmakers stoffig zijn, denken en daarom alleen maar stoffigheid to the table brengen. Geen enkele leider die Su ooit heeft gekend dacht vernieuwend. Al deze mensen zijn koloniaal opgevoed, leven mentaal gezien allesbehalve in deze tijd, en kennen niet anders dan wat ze tijdens hun studententijd in de jaren tachtig in Nederland hebben geleerd. Daarom zijn ze stoffig, want stoffig ben je als je blijft hangen in het verleden alsof de wereld niet doordraait. Stoffig ben je wanneer je doen en laten niet rijmt met het nu. Stoffig ben je wanneer je met je old ass denki een orga wilt runnen. Alles wat er nu gebeurt, is in grondslag te wijten aan stoffig, corrupt leiderschap, en in feite kent dit land al eeuwen niets anders. En zolang dat niet verandert, zal het volk boos blijven, en komt er geen eind aan alle protesten.

Stoffige zaken zijn voorbij hun tijd. Ik tav sowieso niet waarom je altijd stoffige mensen hebt die beleid op hoog niveau voeren. Die mensen zitten stav in tijd, man. Altijd heb je van die nammen die vasthouden aan oude ideeën met hun conservatief denki. Zulke mensen noemen we doue nammen in ’t Smibanese, en doue nammen zijn stoffig. Maak ruimte voor iets nieuws, man. Wat zegt dat?!

Prof. Soortkill (1993) is een schrijver uit de Amsterdamse Bijlmer, van o.a. het Smibanese woordenboek, co-founder van hiphopplatform SMIB Worldwide en oprichter van de Smibanese University, SMIB’s ‘fictieve hiphopschool’.