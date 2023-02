Afgelopen jaar meer meldingen diplomafraude in zorgsector

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft afgelopen jaar dubbel zo veel meldingen gekregen over diplomafraude onder zorgverleners. Dat meldt de overheidsinstantie dinsdag op haar website. De IGJ vermoedt dat de toename onder meer komt door het personeelsgebrek in de zorg.

Bij de inspectie kwamen het afgelopen jaar 108 meldingen binnen van zorgmedewerkers zonder geldig diploma of certificaat, elf keer kreeg ging het om een melding van een valse Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Het betreft hier meldingen van individuele personen. Uit opgevraagde cijfers van NRC blijkt dat er in 2021 nog 48 fraudemeldingen waren, een jaar eerder 17.

Door de krapte op de arbeidsmarkt, zo stelt de IGJ, werven veel werkgevers in de zorg personeel via bemiddelingsbureaus of uitzendbureaus. „Zorginstellingen zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mensen”, zegt een woordvoerder van IGJ desgevraagd. „En meer sollicitatieprocedures, betekent ook gewoon meer kans dat je tegen fraude aanloopt”.

Werkgevers zijn wettelijk gebonden aan de zogeheten vergewisplicht, waardoor zij zelf verantwoordelijk zijn voor de screening van hun personeel, zoals de controle op valse papieren. De inspectie heeft een brief uitgestuurd waarin de kwestie wordt aankaart, en de zorg en de jeugdhulp op hun verantwoordelijkheid wordt gewezen. Het probleem zou vooral in de gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, verpleeghuizen, de wijkverpleging en de jeugdzorg spelen.

