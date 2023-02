Zonnewagenbedrijf Lightyear gered door investeerders, maakt tóch doorstart

Zonne-autofabrikant Lightyear maakt tóch een doorstart. Dat maakte het bedrijf maandag bekend. Een groep investeerders die al bij Lightyear betrokken was wist binnen een dag 8 miljoen euro bij elkaar te vegen om Lightyear te redden, aldus initiatiefnemer van de investeerdersactie Arnoud Aalbersberg. Zo’n 100 van de originele 650 werknemers kunnen blijven, aldus het Eindhovens Dagblad.

Het Helmondse Lightyear, dat sinds 2016 poogt de eerste winstgevende auto die rijdt op zonne-energie op de markt te brengen, gold als een van dé beloftes op het gebied van auto-innovatie. De oprichters haalden meer dan 200 miljoen euro binnen, waaronder van overheidsinvesteringsfonds Invest-NL. In november vorig jaar opende het bedrijf nog op feestelijke wijze zijn eerste fabriek in Finland. Eind januari van dit jaar bleek het bedrijf te snel gegroeid terwijl geld ophalen steeds lastiger werd, en werd het operationele deel van Lightyear failliet verklaard.

Na de doorstart zal Lightyear zich volledig richten op de productie van de Lightyear 2, een elektrisch automodel dat het bedrijf betaalbaar op de markt wil brengen. Het zou de eerste wagen van zijn soort zijn. In februari haalde Lightyear nog een bestelling van 10.000 exemplaren binnen van een leasebedrijf. Of die order alsnog doorgaat, is nog niet duidelijk.

