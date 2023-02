Vogelgriep nu ook in Nederland aangetroffen bij kokmeeuwen

Minstens vijf dode kokmeeuwen in Nederland blijken besmet met vogelgriep. Dat blijkt uit onderzoek van Dutch Wildlife en Health Centre (DWHC) en Sovon Vogelonderzoek. Van de vijf besmette vogels werden er vier dood gevonden in Zuid-Holland; bij Rotterdam, Dordrecht, de Europoort en Leiden. Een vijfde werd aangetroffen op de Veluwe bij Ermelo. „Tientallen” dode soortgenoten, gevonden door heel Nederland, worden nog onderzocht. De kokmeeuw is een van de meest voorkomende meeuwensoorten in Nederland.

De organisaties kregen sinds de laatste week van januari steeds meer meldingen van dode en zieke vogels, vertelt een woordvoerder aan NRC. In Frankrijk en België bleken de afgelopen weken al groepen vogels besmet met de hoogpathogene variant van vogelgriep, die kan leiden tot ernstige ziekte of overlijden. „Die vogels vliegen zo over landsgrenzen”, legt de woordvoerder uit. „Het is vrij willekeurig waar zo’n dier sterft. Maar als de besmetting binnen zo’n kolonie massaal toeslaat, vind je ineens tientallen dode vogels.”

Genoeg reden om alert te blijven, waarschuwen DWHC en Sovon. Als het broedseizoen over een paar weken begint, verzamelen kokmeeuwen zich namelijk in grote groepen waarin vogelgriep makkelijk kan overslaan van het ene op het andere dier. De dieren slapen en nestelen op open water en moeilijk bereikbaar plekken, waardoor er „momenteel geen volledig zicht is op de situatie”. Wel zijn er volgens de organisaties aanwijzingen dat het opruimen van karkassen van besmette dode dieren zou helpen om verdere uitbraken te voorkomen. De onderzoekers roepen terreinbeheerders op om alert te zijn op uitbraken.

Besmette zoogdieren

De huidige uitbraak is de grootste ooit in Europa. Vroeger kwam vogelgriep vooral voor in de zomer, maar sinds het begin van de huidige golf in 2021 is het virus niet meer weggeweest. Wereldwijd zijn er miljoenen vogels geruimd, en ook de schade onder de wilde populaties is groot. Naast vogels raken ook zoogdieren besmet. Zo bleken de 2.500 Kaspische zeehonden die in december dood aanspoelden in Rusland het vogelgriepvirus bij zich te dragen. Besmettingen van zoogdieren met vogelgriep vergroten het risico op een pandemie bij mensen, zeggen virologen.

