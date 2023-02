Tientallen doden na hevige regenval in Brazilië

Zeker 36 mensen zijn om het leven gekomen na zware regenval in het zuidoosten van Brazilië. Het noodweer in de kustgebieden zorgde voor overstromingen en aardverschuivingen, melden verschillende internationale persbureaus maandag. 35 doden vielen in de stad São Sebastião, in de buurt van São Paulo. Een meisje van zeven overleed in de nabijgelegen plaats Ubatuba. Dit weekend werd ook in Brazilië carnaval gevierd; in verschillende steden zijn vieringen afgelast.

Reddingswerkers zijn nog op zoek naar slachtoffers. Gemeenschappen rond São Sebastião, Ubatuba, en de nabijgelegen kustplaatsen Ilhabela en Bertioga zijn deels geïsoleerd en wegen zijn onbegaanbaar. De burgemeester van São Sebastião, Felipe Augusto, spreekt van „een chaotische situatie”. Op een video die Augusto deelde op Twitter is te zien dat een rij mensen kleine kinderen redt van het hoge water. Meer dan vijftig huizen zijn ingestort in de stad. Voorlopig houdt de zware regen in het kustgebied rond São Paulo aan. De autoriteiten vrezen dat het aantal doden nog verder zal oplopen.

De staat São Paulo heeft voor de komende 180 dagen in zes steden de noodtoestand afgekondigd. De gouverneur van de staat São Paulo heeft 1,5 miljoen dollar (1,4 miljoen euro) uitgetrokken voor noodhulp. In de getroffen regio viel in een dag meer dan 600 millimeter regen. Autoriteiten spreken van ongekend extreme weersomstandigheden. De Braziliaanse president Lula da Silva is onderweg naar het gebied.