Surinaamse president Santokhi heft veiligheidsmaatregelen deels op

Suriname heft een deel van de maatregelen op na de uit de hand gelopen demonstraties afgelopen vrijdag in Paramaribo. Dat kondigde de Surinaamse president Chan Santokhi zondag aan in een videoboodschap. Hij hoopt daarmee op een herstel van de economie nadat rellen tegen hoge prijzen het land tot stilstand hadden gebracht. Over de heropening van de Nationale Assemblée, waar vrijdag betogers binnendrongen, deed hij geen uitspraken. „Wij geloven dat de economie zo snel mogelijk weer normaal moet worden”, zei Santokhi in de televisietoespraak.

Veel Surinamers wilden, na de beperkende maatregelen, weten of het werk maandag zou worden hervat. Santokhi kondigde in de video onder meer de heropening van winkels, markten en benzinestations aan. Ook het openbaar vervoer gaat weer rijden. De lessen op school blijven tot dinsdag opgeschort. Op meerdere plekken in het land gelden nog wel veiligheidsmaatregelen. Naast extra patrouilles op wegen houden veiligheidstroepen onder meer bij het telecombedrijf, het elektriciteitsbedrijf en de scholen de situatie in de gaten. „Wij zijn van mening dat het gevoel van veiligheid ernstig is aangetast door de onrust. Daarom is besloten de veiligheid te versterken”, aldus Santokhi.

Tussen de duizend en tweeduizend mensen demonstreerden op vrijdag tegen prijsstijgingen voor voedsel, benzine en elektriciteit. De anti-regeringsprotesten, die vreedzaam begonnen, werden steeds grimmiger, waarna demonstranten probeerden het parlement binnen te komen. Vervolgens werd er geplunderd in het nabijgelegen stadscentrum. De regering grendelde het centrum van de hoofdstad af en besloot ertoe winkels het hele weekend te sluiten om de rust in het land te laten terugkeren. Er zouden ruim honderd arrestaties zijn verricht.

