Rutte: zonder VS had oorlog in Oekraïne er anders uitgezien

Zonder de „kolossale inzet van Amerikaans materiaal en middelen” was het eerste jaar van de oorlog in Oekraïne „echt anders” verlopen. Dat schrijft premier Mark Rutte (VVD) dinsdag in een opiniestuk in NRC. Volgens Rutte is het „extreem belangrijk” dat Nederland en Europa de rol van de VS op het wereldtoneel op waarde schatten.

Tegelijk is de periode waarin Europa kon „schuilen onder de Amerikaanse veiligheidsparaplu” voorbij, benadrukt Rutte. Niet voor niets verhogen Nederland en andere NAVO-landen de afgelopen jaren hun defensiebudget. Voor 2023 heeft het kabinet zo’n 2,5 miljard euro vrijgemaakt voor directe steun aan Oekraïne.

In het artikel gaat Rutte in op het maatschappelijke en politieke draagvlak in Nederland voor steun aan Oekraïne, die „onverminderd groot” is. De premier heeft hiervoor twee verklaringen. Nederlanders koesteren de waarden van vrijheid en democratie en begrijpen daarnaast „heel goed” dat de oorlog ook over de eigen toekomst gaat. „Als we Poetin zijn gang laten gaan, mogen we serieus betwijfelen of hij stopt bij Oekraïne.”

Ook benoemt hij de koopkrachteffecten van de oorlog, zoals de hogere energieprijzen en duurdere boodschappen. „De realiteit is”, stelt Rutte, „dat de oorlog nog lang kan duren.” De overheid zal niet alle negatieve gevolgen kunnen opvangen, hoezeer dat ook tot onzekerheid leidt. Toch is de steun aan Oekraïne als het aan de premier ligt de enige juiste.

