Noord-Korea vuurde drie ballistische raketten af in drie dagen tijd

Noord-Korea heeft maandagochtend twee ballistische korteafstandsraketten afgevuurd in de richting van de Japanse Zee (Oostzee). Dat melden verschillende internationale persbureaus, inclusief het Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Het is de tweede raketlancering in drie dagen tijd. Zaterdag vuurde Noord-Korea een langeafstandsraket af, de eerste raket van dit jaar, ook richting de Japanse Zee. Volgens de Japanse autoriteiten kwamen de raketten terecht in het water tussen Noord-Korea en Japan, net buiten de Japanse economische zone, en is er geen schade veroorzaakt.

Volgens Noord-Korea zijn de raketten een reactie op de aankondiging van intensievere militaire oefeningen door Zuid-Korea en de Verenigde Staten, die de twee landen nodig achten om te kunnen reageren op de nucleaire dreiging van Noord-Korea. Sinds 2016 claimt het land namelijk kernwapens te hebben die met een raket kunnen worden afgevuurd. Noord-Korea ziet deze oefeningen echter als voorbereidingen om het land binnen te vallen en dreigde daarom meteen met acties. Zaterdag deed de zus van leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong, daar een schepje bovenop, door tegen persbureau KCNA zeggen dat „het gebruik van de Stille Oceaan als onze schietbaan afhangt van de oefeningen met Amerikaanse troepen”.

De raketlanceringen leiden tot internationale kritiek. Zuid-Korea en Japan veroordeelden de actie als een bedreiging van de internationale vrede en een schending van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) die alle ballistische activiteit door Noord-Korea verbieden. Als reactie op de acties heeft Zuid-Korea sancties opgelegd aan vier individuen en vijf organisaties die met het Noord-Koreaanse wapenprogramma in verband worden gebracht. De Japanse premier Fumio Kishida heeft om een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad gevraagd.

Lees ook: Kim Jong-un pokert met raketproeven