‘Nieuwe fase’ voor onlinebank Bunq

De Amsterdamse onlinebank Bunq heeft voor het eerst sinds de oprichting winst gemaakt. In het laatste kwartaal van vorig jaar boekte het bedrijf van oprichter Ali Niknam een positief resultaat van 2,3 miljoen euro. Dat vertelt Niknam in gesprek met NRC.

Niknam richtte Bunq ruim tien jaar geleden op – vlak na de financiële crisis – met het doel bankieren revolutionair te veranderen. Een bank zonder filialen, die bankieren puur digitaal benaderde, was in die tijd ongekend. Bunq (rond de vierhonderd werknemers) is op dit moment de op een na grootste volledig digitale bank van Europa. Omzetcijfers en aantallen gebruikers deelt het bedrijf niet.

Bunq behoort sinds juli 2021 tot het rijtje Nederlandse unicorns: snelgroeiende techbedrijven met een waarde van boven de 1 miljard dollar. Destijds investeerde het Britse Pollen Street Capital 193 miljoen euro in de bank in ruil voor ruim 10 procent van de aandelen. De rest van de aandelen zijn in bezit van Niknam, die de verliezen van Bunq al jaren dekt met eigen geld.

Lees meer over Bunqs strijd met DNB over witwasscreening: ‘Bunq wint zaak tegen DNB’

Een nieuwe fase

Afgelopen tien jaar hield Bunq de kenmerken van een start-up, die weliswaar groeide maar ook verlies leed. Niknam zegt nu winst te kunnen maken vanwege stijgende opbrengsten uit abonnementen en de positieve rente. Bunqs gebruikers hebben op dit moment 1,8 miljard euro aan tegoeden bij de bank gestald. Over het hele afgelopen jaar maakt Bunq nog steeds verlies.

Met de kwartaalwinst gaat het bedrijf „een nieuwe fase in”, zegt Niknam in een videogesprek vanuit zijn appartement in New York met uitzicht op de skyline van Manhattan. Niknam brengt op dit moment „70 procent” van zijn tijd door in New York, waar hij zegt gegrepen te zijn door hoe Amerikanen met ondernemerschap omgaan. „Het is hier zo energiek en er gebeurt hier zo veel.”

Klantscreening

Niknam denkt dat zijn bedrijf klaar is voor internationale uitbreiding. Of dat in de Verenigde Staten zal zijn, wil hij niet zeggen. „Als die plannen er al zijn, ga ik dat niet aan een journalist vertellen. Al lijkt het me heel mooi te ervaren hoe het is om te ondernemen in een echt andere cultuur.” Bunq is nu actief in de hele Europese Unie en Niknam richtte eerdere twee andere Europese bedrijven op: TransIP en The Datacenter Group.

Wat het bedrijf ook helpt: in oktober vorig jaar won Bunq een slepende zaak tegen toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) over het gebruik van technologie bij het screenen van klanten op witwassen. DNB stelde dat Bunq met zijn data-analyse en gebruik van kunstmatige intelligentie tekortschoot bij klantscreening, maar dat oordeel hield geen stand bij de rechter.

Met de overwinning is een last van de schouders van Niknam gevallen, zegt hij. „Dit was een heel grote zaak, die commercieel heel dom was om te doen. We zijn er vier, vijf jaar mee bezig geweest”, zegt hij. „We moeten producten maken, we moeten concurreren. We moeten dit, we moeten dat. En dan ook nog zo’n grote zaak tegen een instituut, dat nooit bang hoeft te zijn dat het de rekeningen niet kan betalen of een product maakt dat niet beter is dan dat van de buurman. Deze overwinning was voor ons van levensbelang.”

Nieuwsbrief NRC Economie De belangrijkste ontwikkelingen in de economie, op de beurzen en in het zakenleven Inschrijven