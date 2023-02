Nieuwe aardbeving met kracht van 6,4 in Turks-Syrisch grensgebied

Het Turks-Syrische grensgebied is maandag opnieuw getroffen door een aardbeving. Dat meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum (EMSC). De aardbeving had een kracht van 6,4. Het is nog onduidelijk hoeveel schade de nieuwe aardschok heeft aangericht. Volgens getuigen is er in ieder geval nieuwe schade aan gebouwen in de stad Antakya, meldt persbureau Reuters.

Het epicentrum van de beving lag op veertien kilometer ten zuidwesten van Antakya, op tien kilometer diepte. De trillingen werden onder meer gevoeld in Syrië, Libanon en Egypte, melden getuigen aan Reuters.

Bij de bevingen van twee weken geleden, met een kracht van 7,8 en 7,5, kwamen in Turkije en Syrië zeker 46.000 mensen om het leven. De Turkse reddingsdienst AFAD maakte zondag bekend de zoektocht naar overlevenden van de eerdere twee aardbevingen grotendeels te hebben gestaakt. Enkel tussen het puin van veertig ingestorte gebouwen in de provincies Hatay en Kahramanmaras zochten hulpverleners nog verder.

In een tweet vraagt de Turkse vice-president Fuat Oktay burgers in de regio om uit de buurt van beschadigde gebouwen te blijven en de waarschuwingen van de teams in het rampgebied nauwgezet op te volgen. Het onderzoek naar de aardbevingen in de provincie Hatay gaat door, aldus Oktay.

Dit bericht wordt aangevuld.